Die tägliche ShowDesi Lydic von 's spricht mit Kyle Meredith über die Berichterstattung der Comedy-Nachrichtensendung über „Indecision 2024“, einschließlich der Rückkehr von Jon Stewart. Hören Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Lydic spricht über die Reise, die sie dorthin geführt hat Die tägliche Show, Was mit einer Obsession für die späten 90er begann Samstagabend Live und Rollen in Kein weiterer Teenie-Film, Legal Blonde 2und MTVs Unangenehm. Trotz dieser Rollen dauerte es noch drei Vorsprechen, bis sie den Auftritt bekam Die tägliche Show.

Lydisch kam zur gleichen Zeit ins Programm, als Trevor Noah Gastgeber wurde, und, was wichtig ist, während einer Schwangerschaft. Sie blieb im Jahr 2023 im Zeitalter der wechselnden prominenten Gastmoderatoren und steckt nun mit Stewart knietief in „Indecision 2024“. Bei all dem politischen Diskurs kommentiert Lydic den Rücktritt von Mitch McConnell als republikanischer Senatsvorsitzender und was dies im größeren Kontext der reproduktiven Rechte bedeutet.

Von der Politik zur Kunst übergehend, spricht Lydic auch über das jüngste Privileg, Jason Isbell interviewen zu dürfen. „Ich kannte ihn und ich liebte seine Musik und ich wusste, dass er ein paar Mal mit Trevor in der Show war. Ich habe seine Interviews mit Trevor geliebt, aber ihn (in jüngerer Zeit) dabei zu haben, war eine absolute Freude“, sagt sie. „Er ist ein unglaublicher Geschichtenerzähler, er ist ein Intellektueller, er hat Meinungen, die er teilen möchte, und er ist so ein Fürsprecher – und dann hat er mit dieser wunderschönen Darbietung einfach einen Riesenspaß gemacht.“ Er ist wirklich ein Traumgast.“

Die tägliche Show'S Desi Lydic spricht über Indecision 2024, SNLund mehr oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an.