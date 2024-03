Eine neue Dokumentation über die Beach Boys wird am 24. Mai 2024 auf Disney+ Premiere haben.

Einfach betitelt The Beach BoysDer Dokumentarfilm wird den Aufstieg und Lauf der legendären kalifornischen Popgruppe verfolgen und „noch nie zuvor gesehenes Filmmaterial“ sowie brandneue Interviews mit den überlebenden Beach Boys-Mitgliedern Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks und Bruce Johnston enthalten , plus Blondie Chaplin.

Der Film verspricht auch Interviews mit namhaften Beach Boys-Fans, darunter unter anderem Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder und Don Was. Frank Marshall und Thom Zimny ​​leiteten das Projekt.

Parallel zur Veröffentlichung des Dokumentarfilms werden The Beach Boys am 24. Mai den dazugehörigen Soundtrack enthüllen. Darüber hinaus wird die Band am 29. März eine Neuauflage ihres Albums von 1964 veröffentlichen Herunterfahren, Bd. 2 in digitalen und physischen Formaten, einschließlich einer limitierten Auflage von blau-weißem Marmor-Vinyl.

Ein neues Buch über die Band erscheint ebenfalls mit dem Titel Die Beach Boys von The Beach Boys, es erscheint am 2. April über Genesis Publications. Vorbestellungen laufen.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Brian Wilson an Demenz leidet und unter Konservatorium gestellt wurde.