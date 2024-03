(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für 3 KörperproblemStaffel 1, Folge 2, „Red Coast“.)

Hier ist eine lustige Geschichte vom Set 3 Körperproblem, mit freundlicher Genehmigung von Co-Showrunner David Benioff: „Während wir die Staffel drehten, haben wir am Set eine Umfrage unter der Crew durchgeführt: Wenn Sie in Ye Wenjies Lage wären, würden Sie den Knopf drücken und die Außerirdischen herbeirufen?“ Und ich erinnere mich nicht an die genaue Zahl, aber sie lag ziemlich nahe bei 50/50. Ungefähr die Hälfte der Besatzung sagte: ‚Ja, ich würde die Außerirdischen herbeirufen, um dieses Chaos zu beheben – oder einfach alles auszulöschen.‘“

Wenn Sie sich die Netflix-Adaption der Romane von Liu Cixin ansehen, sticht Ye Wenjies Wahl am Ende von Episode 2, „Red Coast“, ins Auge, und zwar aus genau dem Grund, warum so viele der Macher der Serie Ye's Standpunkt vertraten – nämlich Es ist schwer, es nicht zu verstehen, nur ein bisschen.

Die Umstände von Ye in dem Science-Fiction-Drama sind natürlich sehr spezifisch: Ihre erste erfolgreiche Kommunikation mit der außerirdischen Rasse, die bald als San-Ti bekannt sein wird, geht mit einer Warnung einher: Wenn sie auf die Erde kommen, werden sie als Eroberer kommen. Doch als chinesische Wissenschaftlerin der 1970er Jahre, die in einem brutalen Regime gefangen war, hat sie das Gefühl, dass dies der Fall ist nur Option, die sie wirklich hat.

Jess Hong, die eine der Wissenschaftlerinnen spielt, die gerade dabei sind, die bevorstehende Ankunft der San-Ti zu verstehen, sagt: „Das sind ganz besondere Umstände, mit denen (Ye Wenjie) konfrontiert ist. Und in diesem Zusammenhang kann man sich tatsächlich darauf beziehen und sagen: „Weißt du was, ja.“ Ich würde auch sagen … Nein, nein, vielleicht würde ich es nicht tun.“ Sie lacht. „Aber in dieser Situation lässt man sich leichter zu dem Gedanken verleiten, dass es sich nicht lohnt und dass vielleicht jemand anders von außen eingreifen und uns alle retten sollte. Und ich glaube, sie dachte, sie würde die Menschheit retten.“

So denken zumindest Zine Tseng und Rosalind Chao, die Schauspieler, die Ye Wenjie in verschiedenen Altersstufen spielen. Beim Filmen dieses Moments lacht Tseng auf persönlicher Ebene: „Meine Reaktion war: ‚Gut.‘“ Zeitraum.' Ja, das sollte passieren.“

Chao, Ye Wenjies älteres Ich, führt aus: „Sie hatte damals keine Wahl. Sie ist isoliert. Sie hat ein extremes Trauma erlitten. Und soweit sie weiß, geht die Welt unter. Dies ist weder in der Natur noch in der Menschheit eine hoffnungsvolle Welt. Und ich glaube, dass ihr Handeln ein Weg ist, dieses Unrecht wiedergutzumachen.“

Tseng fügt hinzu, dass aus ihrer Sicht als jüngere Ye „ich dachte, es wäre die einzige Hoffnung für mich“ – obwohl Chao weiter ausführt: „Zine sagt: ‚Das ist die einzige Hoffnung für mich‘ – das ist die junge Ye, die das denkt.“ Und ich bezeichne es als eine Hoffnung für die Menschheit. Ich denke, dorthin geht Ye schließlich.“