Während GloRilla ihrem zweiten Album den letzten Schliff gibt, hat sie Sexyy Red zu etwas eingeladen, das wie eine Vorschau auf das neue Projekt aussieht, das von Crunk inspirierte „Jiggly Bow Bow“. Scrollen Sie nach unten, um das Musikvideo anzusehen, in dem die Rapper als ältere Versionen ihrer selbst zu sehen sind, wie sie ein Pflegeheim mit voller Wut angreifen.

GloRilla und Sexyy Red arbeiteten erstmals bei „Whatchu Kno About Me“ zusammen, einer Single aus GloRillas Debütalbum aus dem Jahr 2024. Herrlich. Seitdem haben sie gemeinsam an Songs anderer Musiker gearbeitet, etwa an „Sticky“ von Tyler, the Creator, zu dem auch Lil Wayne gehörte, und an „Baller“ von Summer Walker, wo sie an der Seite von Monaleo auftraten.

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