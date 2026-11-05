Die Mythologie der Yeah Yeah Yeahs basierte auf Hingabe. In den frühen 2000er-Jahren veranstalteten Brian Chase, Nick Zinner und Karen O auf den Bühnen der Lower East Side übernatürliche Rockshows, die an Performance-Kunst grenzten – ein Feuerwerk aus Wodka-Spucken, Mikrofon-Falling, IDGAF-Widerstand und explosiven, lärmenden Tracks. Aber das Indie-Trio hat schon immer zwei Register gespielt: Aufruhr, ja, aber auch Schmerz. Diese letztere Eigenschaft ist auf der Rückseite vorhanden Fieber zu erzählenihrem Debüt 2003, und auf späteren Balladen wie „Warrior“ und „Skeletons“. „Maps“, ein karriereprägendes Lied, ist kein Schreihals, sondern ein Fackellied über ängstliche Liebe. Man könnte argumentieren, dass diese emotionale Verletzlichkeit ihre frühen Shows so elektrisierend machte. Es ging nie um Anstiftung, sondern um pures, ungezügeltes Gefühl.

In Stücken versteckt„, das erste richtige Live-Album der Band, lehnt sich an diesen Schmerz an und wandelt ihre anfängliche Reibung und Wildheit in zarte, klarsichtige Reflexionen um. Aufgenommen während ihrer zweitägigen Tournee zum 25-jährigen Jubiläum in der Londoner Royal Albert Hall (die digitale Deluxe-Edition fügt Highlights von anderen Stationen hinzu) adaptiert es eine Auswahl aus ihrem Katalog in intimeren Arrangements, oft unter Einbeziehung eines Streichquartetts und der berühmten Orgel der Halle. Es ist ein Verdienst des Songwritings, dass diese sanftere Behandlung so gut funktioniert; Nehmen Sie das Feedback, die Synthesizer und die Drum-Machines zurück und Sie erhalten robuste, vielseitige Songs.

Der Abend beginnt mit einem Abschied. David Lynch starb einen Monat bevor die Gruppe mit den Proben begann; Als Hommage beginnt Karen O, eine treue Fanin und Mitarbeiterin, mit einer leichten, liebevollen Interpretation von „In Heaven“, dem unheimlichen Liedchen aus seinem Film von 1977 Radiergummi. Während die Band in „Blacktop“ mit seinen schwebenden, abgestuften Arpeggien übergeht, gibt es den emotionalen Ton der Show vor: Trauer vermischt sich mit Jubel, das Unheimliche neben dem Süßen.

Die Balladen stehen im Mittelpunkt und erhalten in diesem formalen Rahmen neue Dimensionen. „Skeletons“ tauscht seinen elektronischen Dunst gegen prasselnde Snares und Pfeifenorgel ein, und „Hyperballad“, ein Björk-Cover, das Karen O und Zinner im East Village spielten, als sie „nur Kinder“ waren, verwandelt den Kummer im Club in ein Schlaflied. Wenn das Publikum den Refrain von „Maps“ übernimmt und den Text singt, als wäre es 2004, kann man Karen O direkt neben dem Mikrofon „Holy shit“ murmeln hören – eine angemessene Reaktion auf so viele kollektive Emotionen. Dabei ist ihre Stimme eine Offenbarung: Sie zittert, fällt ins gesprochene Wort und greift nach Noten, die nicht immer ankommen. Aber die Unvollkommenheiten machen sie nur noch eindrucksvoller. Wenn sie singt, glaubst du ihr.