Crate Digging ist eine Feature-Serie von Folge das tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben hervorbringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe stellen die Rockikonen von Heart 10 (ähm … sagen wir 9,5) unverzichtbare Rockalben der 70er vor, die jeder hören sollte.

Man kann die Geschichte der Rockmusik einfach nicht erzählen, ohne eine bescheidene kleine Band aus British Columbia zu erwähnen, deren Frontfrauen zwei talentierte Schwestern sind – Heart. (Hören Sie sich einfach ihre Die Geschichte hinter dem Lied Folge als Beweis.) Ihr Mix aus Folk, Hardrock und Pop-Hooks hätte nicht typischer für die populäre Gitarrenmusik der 1970er sein können, und zufällig konnten sie obendrein auch noch ein bisschen mit der Gitarre rocken.

Natürlich war ihr Stil von der unglaublichen Kunst geprägt, die sie umgab. Nancy und Ann Wilson waren vielleicht extrem talentierte Musiker und Schriftsteller, aber sie waren auch treue Fans. Sie verbrachten ihre Zeit mit Mitsing-Songs von Joni Mitchell und Neil Young, versuchten, Led Zeppelin-Songs zu lernen oder schwärmten von Rod Stewarts Bühnenpräsenz.

„Das ist der Grund, warum Heart auf der Welt ist, wissen Sie? Alben wie dieses“, erklärt Nancy. „Alle unsere DNA-Abdrücke stammen von all diesen Arten von Platten.“

Also haben wir uns mit Nancy und Ann in Verbindung gesetzt, um Hearts Liste der 10 wichtigsten Rockalben der 70er zusammenzustellen, die ihrer Meinung nach in jede Sammlung gehören. Die Schwestern schwärmen abwechselnd von Alben einiger der grundlegendsten Künstler des Jahrzehnts – und finden sogar Gemeinsamkeiten bei einer bestimmten Platte (keine Spoiler!).

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, welche Rockalben aus den 1970er Jahren nach der Meinung von Nancy und Ann Wilson jeder besitzen sollte.

Anmerkung des Herausgebers: Diese Interviews wurden geführt, bevor Heart seine Tour aufgrund der Krebsbehandlung von Ann Wilson verschob.