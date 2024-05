Im Jahr 2022 lieferten sich zwei verschiedene Fantasy-Serien ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit HBO Haus des Drachen und Prime Video's Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht debütierten innerhalb weniger Wochen. Diesen Sommer werden die beiden Shows etwas Abstand haben: Drachen startet im Juni, während Prime Video den August-Veröffentlichungstermin für die Rückkehr der zweiten Staffel seiner aufwendigen Prequel-Serie bekannt gegeben hat, zusammen mit einem Teaser, der beleuchtet, wie das Böse in Mittelerde Einzug gehalten hat.

Die Ringe der Macht basiert nicht auf JRR Tolkiens ursprünglicher Buchtrilogie, sondern auf ergänzenden Schriften des legendären Schriftstellers (es ist kompliziert). Hier ist die offizielle Beschreibung für Staffel 2, mit freundlicher Genehmigung von Amazon:

In Staffel 2 von Die Ringe der Macht, Sauron ist zurückgekehrt. Von Galadriel vertrieben, ohne Armee oder Verbündeter, muss sich der aufsteigende Dunkle Lord nun auf seine eigene List verlassen, um seine Stärke wieder aufzubauen und die Erschaffung der Ringe der Macht zu überwachen, die es ihm ermöglichen werden, alle Völker Mittelerdes an sich zu binden finsterer Wille … Während Freundschaften angespannt sind und Königreiche zu zerfallen beginnen, kämpfen die Kräfte des guten Willens immer tapferer darum, an dem festzuhalten, was ihnen am meisten am Herzen liegt … einander.

Der neue Teaser-Trailer deutet dies an, stellt es aber auch vor so viele Ringe (passend, wenn man bedenkt, dass das Wort „Ringe“ allein im Titel zweimal vorkommt). Zur wiederkehrenden Besetzung der zweiten Staffel gehören Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Daniel Weyman, Benjamin Walker, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova und Charlie Vickers als Sauron. Darüber hinaus wurden Schauspieler wie Ben Daniels, Ciarán Hinds und Rory Kinnear in unbekannten Rollen zur Besetzung hinzugefügt.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 startet am Donnerstag, 29. August, auf Prime Video. Schauen Sie sich unten den ersten Teaser-Trailer an und lassen Sie sich unsere Gespräche mit der Besetzung der ersten Staffel über den riesigen Umfang der Serie noch einmal durchgehen.

Wie wir letzte Woche erfahren haben, ein neues Herr der Ringe Film ist auch in Arbeit. Titel Die Jagd nach GollumRegisseur und Hauptdarsteller des Films ist Andy Serkis, der seine Figur aus der Originaltrilogie wieder aufnehmen wird.