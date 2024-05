Donnie Yen ist mit seiner Rolle als blinder Attentäter Caine noch nicht fertig John Wick: Kapitel 4 noch ganz.

Pro Der Hollywood-Reporterwird der erfahrene Actionstar aus Hongkong in einem Spin-off zurückkehren, wobei seine Figur nach den letzten Ereignissen von von seinen Verpflichtungen gegenüber dem High Table befreit wird John Wick 4.

„Arbeiten an John Wick: Kapitel 4 war ein außergewöhnliches Erlebnis. Der Grund, warum diese Filme so großen Anklang finden, liegt darin, dass sich Chad, Basil und Erica wie ich selbst anstrengen, Action, Kämpfe und Stunts zu schaffen, die nicht nur spannend, einfallsreich und künstlerisch sind, sondern auch Charakter, Geschichte und Emotionen zum Ausdruck bringen „, sagte Yen in einer Erklärung. „Caine ist eine unglaubliche Figur mit einer bewegten Vergangenheit, und ich freue mich darauf, in die Rolle zurückzukehren.“

Es wurden keine weiteren Details bestätigt, aber es besteht eine gute Chance, dass sich die Handlung um Akiras (Rina Sawayama) Suche nach Rache an Caine nach seinem widerstrebenden Showdown mit ihrem Vater Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada) drehen könnte.

Die Produktion des derzeit unbenannten Projekts soll 2025 in Hongkong beginnen. Dem Film wurde kein Regisseur zugewiesen.

Der Film ist nach der Peacock-Reihe die neueste Erweiterung des John Wick-Universums Der Kontinental und der kommende Spin-off-Film Ballerina mit Ana de Armas in der Hauptrolle.

Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension von an John Wick: Kapitel 4 Und schauen Sie sich unser Interview mit Regisseur Chad Stahelski über die Entstehung der Mythologie der Franchise an.