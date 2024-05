Yorgos Lanthimos und Emma Stone schließen sich erneut für einen neuen Film mit dem Titel zusammen Bugoniadas von Focus Features übernommen wurde.

Die Ankündigung der Übernahme von Focus erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Lanthimos und Stone bei den Filmfestspielen von Cannes ihre neueste Veröffentlichung vorstellen. Arten der Freundlichkeit. Bugonia wird ihre fünfte Zusammenarbeit auf der Leinwand sein Der Favoritder Kurzfilm Blöken, Arme Dinger (der Stone den Oscar als beste Schauspielerin einbrachte) und Arten der Freundlichkeit.

Zusätzlich zu Stone, Bugonia wird sehen, wie sich Lanthimos mit einem anderen wiedervereinigt Arten der Freundlichkeit Star, Jesse Plemons. Plottechnisch basiert der neue Film auf dem südkoreanischen Science-Fiction-Film von 2003. Retten Sie den Grünen Planeten!folgt Verschwörungstheoretikern, die eine CEO entführen, weil sie glauben, sie sei eine Außerirdische, die versucht, die Erde zu zerstören.

Lanthimos produziert den Film zusammen mit Element Pictures, Ari Aster und Lars Knudsen von Square Peg, Jerry Kyoungboum Ko von CJ ENM und Stone selbst über ihre Produktionsfirma Fruit Tree.

Bugonia ist neben Woody Harrlesons bevorstehender Veröffentlichung der zweite Film, der diese Woche in die Liste von Focus in Cannes aufgenommen wird Letzter Atemzug. Universal Pictures wird international vertreiben (außer in Südkorea). Zuvor waren die Langfilme von Lanthimos mit Stone in der Hauptrolle über Searchlight erhältlich.

Wie für Arten der FreundlichkeitDie Veröffentlichung ist für den 21. Juni 2024 geplant.