Ein Dokumentarfilm über die neuseeländische Metal-Band Alien Weaponry wird am 6. Juni beim Tribeca Film Festival Premiere haben.

Außerirdische Waffen: Kua Tupu Te Ara unternimmt einen „intimen, tiefen Tauchgang unter die Oberfläche“ der „Vergangenheit, Gegenwart und nahenden Zukunft“ der Band, mit besonderem Fokus auf die Gründungsbrüder Lewis de Jong (Gitarre, Gesang) und Henry de Jong (Schlagzeug). Unter der Regie von Kent Belcher zeigt die Dokumentation Auftritte von Metal-Koryphäen wie Randy Blythe von Lamb of God, Joe und Mario Duplantier von Gojira und Chuck Billy von Testament.

Der 97-minütige Dokumentarfilm wird am 6. Juni um 20:45 Uhr ET im Village East Cinema im Rahmen des Tribeca Film Festivals uraufgeführt und während der Dauer des Festivals in verschiedenen örtlichen Kinos gezeigt. Die Premierenveranstaltung beinhaltet eine Frage-und-Antwort-Runde mit den Filmemachern.

„Wir freuen uns sehr, diesen Dokumentarfilm, an dem wir jahrelang gearbeitet haben, endlich mit Ihnen zu teilen“, bemerkte Alien Weaponry in einer gemeinsamen Erklärung in einer Pressemitteilung. „Der Film fängt unsere Reise durch die Welt der Musik ein und zeigt die Höhepunkte, die Nöte und alles dazwischen.“

Regisseur Kent Belcher war sechs Jahre lang eng mit der Band und der Familie de Jong verbunden, und der Dokumentarfilm wird sein Regiedebüt sein.

„Was unseren Film ausmacht, ist der familiäre Aspekt“, sagte er in der Pressemitteilung. „Die Höhen und Tiefen, die Strapazen, mit der Familie unterwegs zu sein und dann durchzuhalten, weil man alle ein gemeinsames Ziel hat. Sie sind eine erstaunliche, mächtige Gruppe von Menschen und sie haben mir unglaublich viel beigebracht. Ich fühle mich so privilegiert, ein Teil davon zu sein. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was für ein Glück ich habe, diese Menschen kennengelernt zu haben, sie filmen zu können und dann etwas über mich selbst zu erfahren. Es war ehrlich gesagt die beste Erfahrung meines Lebens.“

Weitere Informationen zum Tribeca Film Festival und zum Kauf von Eintrittskarten für die Vorführung finden Sie auf der Website des Festivals. Schauen Sie sich auch unbedingt unser Interview mit Alien Weaponry aus dem Jahr 2021 noch einmal an.