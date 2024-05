SNL An diesem Wochenende ging die 49. Staffel zu Ende und die Moderatoren von Weekend Update, Colin Jost und Michael Che, feierten diesen Anlass traditionell mit ihrem alljährlichen Scherzaustausch. Im lustigen Teil tauschen die beiden Witze aus, die sie füreinander geschrieben haben und die keiner von beiden gesehen hat, bevor sie auf Sendung gingen. In einem besonderen Weihnachtswitz-Tausch zu Beginn dieser Staffel sorgte Che für eine neue Wendung, indem er eine Bürgerrechtsaktivistin namens Dr. Hattie Davis herausbrachte (die, ohne dass Jost es wusste, tatsächlich Schauspielerin war). Che hat beim Tausch an diesem Wochenende etwas Ähnliches gemacht.

„Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, hatte ich eine Schauspielerin, die vorgab, eine Bürgerrechtsheldin zu sein, und das war niedrig. Um es wieder gut zu machen, habe ich dieses Mal einen echten praktizierenden Rabbiner eingeladen.“ Che ließ Jost dann Witze über Harvey Weinstein, Rabbi Jill, die das Wetter kontrolliert, und Weltraumlaser vorlesen (bei letzterem kam auch eine Puppe zum Einsatz). Zur Sicherheit gab es auch einen Witz über Josts Frau Scarlett Johansson.

Jost bekam ein paar gute Seitenhiebe gegen Che, einschließlich der Art und Weise, wie er Kendrick Lamar zu einem Rap-Beef verärgerte.

Die Folge von gestern Abend, die von Jake Gyllenhaal moderiert wurde, markierte das Ende von Samstagabend Liveist die 49. Staffel. Für die 50. Staffel gibt es bereits große Pläne, darunter ein dreistündiges Primetime-Special und einen Originalfilm.