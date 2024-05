Das Musikfestival Muddy Roots kehrt nach Cookeville, Tennessee, zurück, mit einem Line-up mit All Them Witches, Gogol Bordello und High on Fire.

Das Fest findet am Wochenende vom 30. August bis 1. September auf der Junebug Boogie Ranch in Cookeville statt.

Weitere bemerkenswerte Namen auf der Rechnung sind Slim Cessna's Auto Club, Negative Approach, Adolescents, Weedeater, Harley Poe, Sunny War und Bonginator.

Tickets kosten 175 US-Dollar und sind ab sofort über die Muddy Roots-Website erhältlich. Am Donnerstag findet eine Pre-Party statt, die an der Abendkasse zusätzlich 40 US-Dollar kostet, wenn Sie ein Ticket für das Wochenende haben.

Das Festival ist stolz auf sein „DIY TIL I DIE“-Ethos, wie auf der Website angegeben, und bietet den Teilnehmern kostenloses Camping und heiße Duschen. Es ist auch BYOB.

High on Fire werden Muddy Roots im Anschluss an ihre laufende Frühlingstour zur Unterstützung ihres hervorragenden neuen Albums spielen Kommt der Sturm. Schauen Sie sich unbedingt unser aktuelles Interview mit allen drei Bandmitgliedern an.

Unten sehen Sie das vollständige Lineup-Poster für Muddy Roots 2024.