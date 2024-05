Am Anfang von Ich sah den Fernseher leuchtenWir schreiben das Jahr 1996 in einer Vorstadt und ein sehr junger Owen (Ian Foreman, gespielt von Justice Smith als Teenager/Erwachsener) hat gerade die interessanteste Person kennengelernt, die er je getroffen hat – Maddy (Brigette Lundy-Paine), die etwas älter ist als er. und besessen von einer TV-Show namens Der rosafarbene Blickdichter. Während die Show technisch gesehen nach Owens Schlafenszeit ausgestrahlt wird, gelingt es ihm, sie mit Maddy anzusehen, nachdem er seine Eltern wegen einer Übernachtung belogen hat, und er ist fast genauso in die übernatürliche Geschichte vertieft wie sie.

Ein paar Jahre später verschwindet Maddy spurlos. Der rosafarbene Blickdichter wird abgesagt und Owens Mutter stirbt. Es vergeht mehr Zeit, während Owen zu Hause bei seinem Vater (Fred Durst) bleibt und ein ruhiges Leben führt. Als Owen jedoch älter wird, drohen Erinnerungen an seine Zeit mit Maddy die Geheimnisse preiszugeben, die er selbst vor sich selbst verborgen gehalten hat.

Der Umfang von Jane Schoenbruns neuem Spielfilm ist sowohl viel größer als auch viel kleiner, als die obige Inhaltsangabe vermuten lässt. Ich sah den Fernseher leuchten ist ein Rätsel, bei dem die Antworten in der Hauptfigur stecken, sie weiß einfach nicht, wo sie suchen soll – ein Film, der beim ersten Anschauen etwas schwer zu entschlüsseln ist. Doch sobald das volle Ausmaß der Geschichte klar wird, haben ihre Themen eine starke Wirkung auf den Betrachter.

In vielerlei Hinsicht ist der Film ein faszinierender Gegenstück zu Vera Drews Der Volksjokereine weitere Frühlingsveröffentlichung eines Trans-Filmemachers: Was beide Projekte gemeinsam haben, ist die Art und Weise, wie sie untersuchen, wie die Popkultur ihnen Werkzeuge für ein tieferes Verständnis ihrer selbst gegeben hat.

Für die meisten 90er-Jahre-Kinder ist die Brillanz von Ich sah den Fernseher leuchten kann auf eine Schriftartenauswahl eingegrenzt werden, weil Der rosafarbene Blickdichter verwendet Herculanum für den Abspann – die Schriftart Buffy, die Vampirschlächterin für seinen Sieben-Jahreszeiten-Lauf verwendet. Der rosafarbene Blickdichter ist keine direkte Parodie (oder gar Nachbildung) von Buffy auf verschiedenen Ebenen – auch dort sind viele Nickelodeon-Programme aus den 90ern im Mix enthalten. Aber die Wahl der Schriftart beseitigt jegliche Unsicherheit über mindestens einen von Schoenbruns Inspirationspunkten, etwas, worüber sie sich offen geäußert haben – und bemerkten sogar, dass ein wichtiger Cameo-Auftritt im Film darin bestand, dass sie eine „Korrektur“ für eine der umstrittensten Entscheidungen dieser Serie anboten.

In etwas so thematisch Dichtem wie Ich sah den Fernseher leuchtendie Klarheit der Buffy Die Verbindung ist ein hilfreicher Prüfstein für das Verständnis der gesamten Komplexität des Films. Das Einfangen der Essenz des Fandoms ist etwas, was in der Vergangenheit nicht vielen Fernsehsendungen und Filmen gelungen ist, obwohl so viel Fandom in diesen Eigenschaften verwurzelt ist. Darin liegt die Brillanz TV-Glühen Lügen, weil es einen der Hauptgründe versteht, warum sich jemand zwanghaft in eine Fernsehsendung verliebt – sie stellt etwas dar, nach dem sich die betreffende Person in ihrem wirklichen Leben sehnt: Romantik, Abenteuer, Intrigen, Flucht.

Was wir konsumieren, kann uns definieren. Aber nach diesem Verständnis ist das, was wir konsumieren, keine gedankenlose Entscheidung. Manchmal ist es eine Widerspiegelung unbewusster Wünsche, Dinge über uns selbst, die wir nicht laut aussprechen möchten.

Im Mittelpunkt des Erfolgs des Films steht Justice Smith – als Fan seiner Rückkehr zu Baz Luhrmann Das RunterkommenEs ist wunderbar zu sehen, wie er eine Rolle mit der Komplexität übernimmt, die Owen verlangt. Es ist eine geradezu furchtlose Arbeit, da Smith Owens Schwachstellen aufdeckt und uns gleichzeitig zeigt, wie er sie verbirgt. Brigette Lundy-Paine verleiht Maddy mittlerweile eine kraftvolle Entschlossenheit, selbst in ihren unsichersten Momenten; eine kraftvolle Hommage an jedes queere Kind, das wusste, dass der Schlüssel zum Überleben seiner bigotten Heimatstadt darin bestand, ihr zu entkommen.

Fred Dursts Beteiligung an dem Film ist weniger eine Performance als vielmehr eine schattenhafte Präsenz, aber er bringt eine bedrohliche Energie in seine Szenen, die den insgesamt beunruhigenden Ton nur noch verstärkt: Eines der Genres, die diesem Film zugeordnet werden, ist Horror, und das gibt es einige gruselige Momente. Sie offenbaren sich jedoch nicht in der erwarteten Weise. Die wahren Schrecken, die der Film präsentiert, sind allesamt innerer Natur und handeln davon, was einem Menschen passieren kann, wenn er mit der Zeit zu viel von sich selbst verdrängt. Es gibt Geister, aber es sind die Geister potenziellen Glücks und Erfüllung. Und diese Geister verfolgen uns wie kein anderer.

Ich sah den Fernseher leuchten ist derzeit in limitierter Auflage erhältlich und erscheint ab Freitag, dem 17. Mai. Schauen Sie sich den Trailer unten an.