Lollapalooza hat seine 2025 -Besetzung mit Olivia Rodrigo, Tyler, dem Schöpfer, Sabrina Carpenter und Rutrufüs du Sol als die großen vier Headliner des Festivals enthüllt. Es ist das erste Mal in Lollas Geschichte, dass eine Art Rockband keine Headliner ist.

Wenn überhaupt, ist der „Rock“ -Headliner in diesem Jahr Olivia Rodrigo, dessen gelegentlich fantastischer Katalog von der Fülle von Bands inspiriert ist, die in Jahren Lollapalooza-Stufen geschlossen haben: Wut gegen die Maschine, Jack White, arktische Affen, neun Zoll Nägel. Aber so unbestreitbar Rodrigo auch ist, ihr Name fühlt sich weniger wie ein Genuss für Chicagos Rock -Publikum und eher wie ein angemessener Begleiter für Acts wie Gracie Abrams, zweimal und Kollegen Sabrina Carpenter an.

Dies scheint der größte Imbiss der 29. Ausgabe des Festivals zu sein, die vom 31. Juli bis 3. August im Grant Park abnimmt. Das Festival hat allmählich seine felsigen Schichten zugunsten von elektronischer Musik, Hip-Hop und hauptsächlich Pop (und Alt-Pop, für das, was es wert ist), abgelöst. Dies ist weder eine gute oder eine schlechte Sache, da sich Lollapalooza es sich nur leisten kann, auf das zu skalieren, was am zeitgenössten ist, und den höchsten Prozentsatz der Teilnehmer mit sich bringen wird. Für einen bestimmten Festivalbesucher stellt diese Aufstellung jedoch die letztendliche Änderung des Wachmanns bei Rockbändern bei Multi-Genre-Events wie Lolla aus.

Versteh mich nicht falsch: Es gibt definitiv manche Rockbands auf dieser Aufstellung. Es gibt auch einige gute: Chicagos eigene Ratboys sind in der Unterkarte versteckt (vielleicht mit neuer Musik?), Sie haben schließlich die Wirbelwind -japanischen Punks Otoboke Beaver gebucht, und es gibt viele aufstrebende Rock -Acts, die es wert sind, um 2:00 Uhr für Wunderhorse, Newdad, La Femme, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie, Julie und Girl Tone.

So willkommen diese Gruppen auch in der Aufstellung sind, sie sind unter den übergeordneten Felsnamen nicht gerade einheitlich, die in diesem Jahr buchstäblich nur Korn und Cage the Elephant sind. Die Abrechnung des letzteren außerhalb der oberen Linie ist eigentlich eine kleine Überraschung, insbesondere angesichts der Auswahl der Alt-Rock-Radio-Acts, die eine beträchtliche Überlappung mit Cage’s Fanbase (Wallows, Flipturn, Foster the People) haben. Mit ihrem Comeback -Album 2024 hat Cage the Elephant ihren Status als eine der größten alternativen Rockgruppen, die es ums Leben kamen, erneut bestätigt. Und doch wurden sie von Korn überholt, die mehr oder weniger in der Aufstellung als Neuheitstat sind.

Das heißt nicht, dass Korn keine großartige Ausgabe hat oder es bei Sonnenuntergang in Chicago nicht absolut reißen würde, aber es ist eine zufällige Anspielung auf die inzwischen wieder aufgenommene Nu-Metal-Szene, dass sie auf dem Plakat seltsam aussehen. Ich würde fast erwarten, dass sie mit der neuen Iteration von Linkin Park kombiniert werden, die sich ziemlich ausschließlich für die Danny Wimmer Presents -Feste wie Sonic Temple entschieden und in Rockville willkommen geheißen hat, anstatt in etwas, das von C3 -Geschenken oder Goldenvoice/AEG aufgestellt wurde.

Tatsächlich sind es die gleichen DWP -Festivals, die sich im Jahr 2025 mit den Löwen an aktiven Rockbands rühmen, was erklären könnte, warum Feste wie Lolla und Coachella sich nicht nach hinten beugen. Zuvor waren die Acts, die beispielsweise Floridas Willkommen in Rockville spielen würden, die härteren Gruppen, die Sie bei Mayhem, Ozzfest oder Warped Tour sehen würden. In diesem Jahr haben sie Green Day, Incubus, Jimmy Eat World, Sublime, Nehmen am Sonntag und den oben genannten Linkin Park-all dies könnte zu Recht einhergehen, dass Korns „Nostalgia Rock“ -Position auf Lollas 2025-Besetzung von 2025, aber stattdessen in DWPs allgemeinere „Hardrock“ -Szenen-Szene-Szene-Szene zusammengefasst ist.