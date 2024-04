Christopher Nolans Science-Fiction-Epos aus dem Jahr 2014 Interstellar wird diesen Herbst zu seinem 10-jährigen Jubiläum eine IMAX-Neuveröffentlichung erhalten, gab Paramount Pictures am Donnerstag auf der CinemaCon bekannt.

Interstellar wird in Nolans bevorzugtem IMAX-70-mm-Format und auf digitalen Bildschirmen gezeigt. Paramount wird mit Warner Bros. zusammenarbeiten, um den Film wieder in die Kinos zu bringen.

Letzten Sommer erklärte Nolan in einem Interview mit die Vorteile von IMAX 70 mm Die Associated Pressdas Format sei die „bestmögliche Erfahrung“ für den zukünftigen Gewinner des besten Bildes gewesen Oppenheimer aufgrund seiner „beispiellosen“ Schärfe, Klarheit und Bildtiefe.

Mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Jessica Chastain. Interstellar Regie führte Nolan, der den Film gemeinsam mit seinem Bruder Jonathan Nolan schrieb. Der Film spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Astronauten durch den Weltraum reisen, um für die Menschheit ein neues Zuhause zu finden, und spielte weltweit mehr als 700 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Es wurde für fünf Oscars nominiert und erhielt den Preis für die besten visuellen Effekte.

Oppenheimerdas Nolan auch den Preis für die beste Regie bei den Academy Awards 2024 einbrachte, wurde Ende letzten Monats schließlich in Japan uraufgeführt und stieß auf gemischte und emotionale Reaktionen.