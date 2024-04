Im Jahr 2015, zwanzig Jahre nachdem der angeklagte Mörder OJ Simpson in einem bahnbrechenden Gerichtsverfahren entlastet wurde, versuchten zwei sehr unterschiedliche Fernsehserien, nicht nur mit den angeblichen Verbrechen des ehemaligen Footballspielers/Schauspielers zu rechnen, sondern auch mit deren Auswirkungen auf die Welt. The People vs. OJ Simpson: American Crime Story war der erste, der debütierte, und brachte Ryan Murphys Talent für Dramatik und eine Mega-Star-Besetzung in eine 10-teilige Serie ein, die sich auf Simpsons Zeit vor Gericht konzentrierte OJ: Hergestellt in Amerika Regisseur Ezra Edelman lieferte einen atemberaubenden 467-minütigen Dokumentarfilm über seinen Aufstieg und Fall.

Beide Projekte gehörten zu den besten Fernsehprojekten des Jahres – Amerikanische Kriminalgeschichte wird zu einem ganz neuen preisgekrönten Subgenre der von Murphy produzierten Serien Hergestellt in Amerika wurde so verdammt gefeiert, dass er nicht nur zwei Emmys, sondern auch den Emmy 2016 gewann Oskar für den besten Dokumentarfilm. (Es ist das erste und letzte Mal, dass das passieren wird – die Academy of Motion Picture Arts and Sciences änderte später ihre Regeln, sodass mehrteilige Dokumentarfilme nicht mehr für den Oscar in Frage kamen.)

Manchmal scheint es, als sei unsere Gesellschaft süchtig nach Erzählungen über Aufstieg und Fall wie Simpsons, und die Kraft, zu sehen, wie jemand zu einer Ikone aufgebaut wird, wird geschwächt. Doch so viele der Social-Media-Witze, die am Morgen des 11. April 2024, als sein Tod bekannt gegeben wurde, gemacht wurden, berührten den Aufstieg nicht einmal. Stattdessen nutzten wir die Komödie, um uns daran zu erinnern, wie Simpson einst des Mordes an Nicole Brown Simpson und Ron Goldman beschuldigt wurde, und obwohl eine Jury ihn für nicht schuldig befunden hatte, hatten viele Menschen im Land den Prozess verfolgt, um ihre eigenen Schlussfolgerungen über ihn zu ziehen vermeintliche Unschuld.

Als jemand, der in den 1990er-Jahren erwachsen wurde (ich erinnere mich dunkel, dass ich am Tag des Urteils krank vortäuschte, damit ich von der Schule fernbleiben und das Ganze live verfolgen konnte), verstand ich nicht, wie das ging groß Für die Generation meiner Eltern war OJ eine Ikone – ein schwarzer Mann, der Rassengrenzen zunächst mit seinen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz und dann mit einem natürlichen Charisma auf dem Bildschirm überwand, was zu einer ikonischen Serie von Hertz-Werbespots und Dutzenden davon führte Schauspielrollen.

Dies ist ein wichtiger Faktor dafür Hergestellt in Amerika war ein so fesselndes Porträt von Simpsons Geschichte – auch weil es sich bei der limitierten Serie um eine ESPN-Produktion handelte, begann sie mit einer kompletten Episode, die Simpsons Football-Karriere gewidmet war und aufzeichnete, was für ein großer Star er für eine ganze Generation war und warum die Morde an ihm erfolgten Der 12. Juni 1994 war für unsere Kultur so erschütternd. Auch wenn Sie kein Sportfan waren, haben Sie wahrscheinlich schon einmal eine Mietwagenanzeige gesehen Nackte Waffe Film (er spielte in allen dreien mit). Sie kannten das Gesicht des Mannes, vielleicht gut genug, um sich vorzustellen, wie er ein Messer schwang.

In der Zwischenzeit, The People vs. OJ Simpson scheute sicherlich nicht davor zurück, jeden dokumentierten Moment des berühmten Prozesses für ein Megadrama zu nutzen: David Schwimmers Robert Kardashian fleht „Onkel Juice“ an, „sich nicht in Kimmys Schlafzimmer umzubringen“, und John Travolta nagt sich als Robert Shapiro durch die Szenerie , eine dramatische Vergrößerung der Gerichtserklärung von Cuba Gooding Jr., dass er „zu 100 % unschuldig“ sei. Es endete auch mit einem nun freien OJ, der zu einer Statue hinaufstarrte, die ihn als den Football-Helden zeigte, der er einst war, und dem gespenstischen Jubel einer Menge, die seinen Namen skandierte – Jubel, den er nie wieder hören würde.

In den späteren Jahren seines Lebens begann Simpson, soziale Medien zu nutzen, um mit dem Rest seiner Fangemeinde in Kontakt zu treten – es ist fast überraschend, dass er nie einen Cameo-Account erstellt hat, obwohl vielleicht sogar Cameo einige Standards für die Mitgliedschaft hat. (Frühere Verurteilungen scheinen kein Hindernis zu sein, wenn man bedenkt, dass Roger Stone derzeit 100 US-Dollar pro Person für eine personalisierte Nachricht anbietet.) Dennoch hatten seine Versuche, als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wieder Teil der Welt zu werden, nie große Auswirkungen; In gewisser Weise wurde sein Nachruf 1995 verfasst, die folgenden Jahre dienten größtenteils als Fußnote.

Diejenigen, die sich erinnern, wie es war, den Juice über das Feld laufen zu sehen, gehen jetzt in den Ruhestand; Die Zeit hat Simpsons Vermächtnis auf eine schreckliche Nacht und den darauf folgenden Zirkus reduziert. Ein Strafgericht verurteilte Simpson nie wegen dieses Doppelmordes, aber er verbrachte den Rest seines Lebens damit, eine Pointe zu sein. Was die karmische Gerechtigkeit angeht, hat sie etwas Passendes.

The People vs. OJ Simpson: American Crime Story wird jetzt auf Hulu gestreamt. OJ: Hergestellt in Amerika ist auf ESPN+ verfügbar.