Technisch gesehen spielt Walton Goggins einen Charakter in der neuen Prime Video-Serie Ausfallen – Der Haken ist, er hat zwei Namen und zwei Gesichter. Oder wie Goggins es ausdrückt Folge„Ich habe das Gefühl, dass sie zwei getrennte Menschen sind, die über die Zeit miteinander verbunden sind. Es ist dieselbe Person, aber es sind sehr unterschiedliche Menschen. Sie sind miteinander verbunden, aber ich musste zuerst verstehen, wer Cooper Howard war, um zu verstehen, wer der Ghul war und was er verloren hatte.“

Es ist ein Ansatz, der es Goggins ermöglicht, in beiden Welten zu leben, die in der Serie dargestellt werden: dem alternativen Universum Amerika, das vor der nuklearen Apokalypse existierte, und der düsteren Zukunft, die noch bevorsteht. Wir treffen Goggins zum ersten Mal als Cooper Howard, einen beliebten Filmstar, der für seine Arbeit in Western bekannt ist – über 200 Jahre später ist dieser Name längst aus der Erinnerung verschwunden, da Cooper zum Ghul geworden ist, einem außergewöhnlich selbstständigen, halb-untoten Überlebenden auf der Suche nach dem Ödland nach Antworten auf Fragen aus der Vorzeit.

Dank Rückblenden sind beide Versionen des Mannes in der ersten Staffel häufig zu sehen, und um beide zu spielen, sagt Goggins, habe er „einfach wirklich darüber nachgedacht, wie man sie miteinander verbinden kann.“ Welche Ähnlichkeiten würde man vor dem Leben vor diesem katastrophalen Ereignis und zweihundert Jahre nach diesem katastrophalen Ereignis mitbringen?“

Eine Antwort, auf die er gestoßen ist, kommt von etwas, das seiner Meinung nach „den Menschen mit zunehmendem Alter innewohnt, nämlich einem Sinn für Humor.“ Und eine Person, die Charisma hat, hat normalerweise immer Charisma. Das war also etwas anderes.“ Zusätzlich zu den Qualitäten, die Cooper Howard zu einem Filmstar gemacht haben, sagt Goggins, dass es „einen Mut und einen Überlebensinstinkt gibt, der bei beiden Menschen vorhanden ist.“

Solche Details herauszufinden, sagt Goggins, ist etwas, dem er sich bei Projekten wie diesem voll und ganz verschrieben hat: „Dieser Teil des Prozesses gefällt mir, Mann. Das ist Zeit allein, unzählige Stunden, die ich in meiner Fantasie lebe – so viel, wenn ich arbeite, muss meine Familie manchmal sagen: „Hey, komm zurück.“ Komm zurück.' „Oh, es tut mir so leid. Ich bin einfach abgedriftet.‘“

Zu dieser Vorbereitung gehört es, sagt er, Zeit damit zu verbringen, „in meiner Fantasie darüber nachzudenken, wie Cooper in diese Position gekommen ist und woher er kommt?“ Wer war seine erste Freundin? Wie war die Fahrt nach Los Angeles – weil er nicht von dort ist, wissen Sie? Ich genieße einfach die Zeit allein. Für mich war es immer eine Freude.“