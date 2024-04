Der Gruseliger Film Franchise – das populäre Horrorfilme parodierte Schrei Und Der Ring – bekommt einen Neustart.

Die Horrorkomödien-Parodieserie begann mit dem Titel Gruseliger Film im Jahr 2000 und jetzt wird es von Paramount Pictures wiederbelebt Fast & Furious Produzent Neil H. Morris. Pro VielfaltParamount arbeitet bei dem Film auch mit Miramax zusammen, dem Studio hinter dem Original Gruseliger Film Franchise.

Der neue Film soll im Herbst 2024 in Produktion gehen und 2025 in die Kinos kommen. Aus der Originalserie gingen fünf Filme hervor, vier davon mit Anna Faris und Regina Hall. Bei den ersten beiden Filmen führte Keenan Ivory Wayans Regie, beim dritten und vierten Teil führte Parodie-Titan David Zucker Regie. Das endgültige Gruseliger Film Der Film kam im Jahr 2013 auf den Markt – was bedeutet, dass der neue Neustart beliebte Horrorfilme aus 11 Jahren parodieren wird.