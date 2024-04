Eines der überraschendsten Elemente des Alex Garland-Films Bürgerkrieg ist, dass es, obwohl es in einem geteilten und vom Krieg zerrissenen Amerika spielt, völlig frei von politischen Aspekten ist: Es gibt keine Erwähnung von Demokraten oder Republikanern oder den Problemen, die die fiktiven Vereinigten Staaten an diesen Punkt gebracht haben. Und Nick Offerman, der den amtierenden Präsidenten dieses zerfallenden Landes spielt, sagt, dass dieser Mangel an Politik „mein absoluter Favorit an diesem Film ist“.

Offerman erzählt Folge Als er zum ersten Mal das Drehbuch für die kraftvolle Alternative-Reality-Geschichte las, rief ich Alex an und sagte: „Das ist erstaunlich – Sie wissen nicht wirklich, auf welcher Seite dieser Präsident steht.“ „Man weiß nie wirklich, was passiert ist, wer wem was angetan hat, wie sind wir an diesen Ort gekommen?“ Er geht über das Gespräch hinaus, von dem wir heutzutage alle so besessen sind.“

Also während die Parks und Erholung Und Der Letzte von uns Der Schauspieler gibt zu: „Es fällt mir sofort ein, zu sagen: Nun ja, ich habe leidenschaftliche Gefühle gegenüber der modernen Politik, die ich dem Publikum am liebsten ins Gesicht schlagen würde, Alex lässt das dem Publikum im Grunde nicht zu.“

Diese Entscheidung hat zu einiger Kritik geführt, sagt Offerman: „Es ist lustig, viele Leute, die den Film rezensieren, sind darüber verärgert und sagen: ‚Ich würde wirklich gerne meine politischen Ansichten darlegen.‘ Ich fühle mich betrogen, weil ich diesen Film gesehen habe, und ich mag es nicht, ein Klugscheißer zu sein, wenn es darum geht, wie er mit der modernen Politik zusammenhängt.“

Doch was seiner Meinung nach „die große Sensibilität von Alex widerlegt, ist, dass uns dieses Gespräch nichts nützt.“ Was er anspricht, ist diese absolute Spaltung. Und wenn ich denke, dass der Film ein Misserfolg wäre, wenn er politische Besonderheiten hätte. Die eine oder andere Seite würde wütend werden und sagen: „Das ist Propaganda für ihn oder für ihn oder für sie.“ Und stattdessen verbietet der Film das, und wenn Sie in der Lage sind, die Experten in Ihrem Kopf zum Schweigen zu bringen und ihn als Kunstwerk zu betrachten, dann empfangen Sie ihn als Bürger der Menschheit und nicht als Angehöriger einer politischen Fraktion.“

Offerman führt dies darauf zurück, dass Garland „das Herz eines großen Schriftstellers“ habe. Denn es ist unglaublich, dass er der Versuchung widerstanden hat, sich nicht nur auf die amerikanische Politik, sondern auch auf die Geschehnisse auf der ganzen Welt einzulassen. Wissen Sie, der Faschismus klopft an viele Türen und das sagt: „Hey, wir alle, wir sollten uns das vielleicht mal ansehen.“ Wir sollten vielleicht über einen Kurswechsel nachdenken.‘“

Während Offermans Präsenz im Film begrenzt ist, hatte Garland am Set einen Moment der Inspiration, der dazu führte, dass er etwas mehr Zeit für die Leinwand bekam, wie er weiter unten erklärt. Er erklärt auch, warum er stolz darauf ist, Teil von Garlands „Repertoire-Ensemble“ zu sein, wie viele Tage er am Set war und warum er Fragen zum Können eines Schauspielers „langweilig“ findet, wenn das Drehbuch gut ist.