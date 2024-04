Die BBC ist offiziell wiederbelebt Der Nacht Manager für zwei weitere Staffeln, wie Deadline berichtet. Tom Hiddleston wird als Hauptdarsteller zurückkehren Der Nacht Manager Staffel 2 und Staffel 3, mit Amazon als neuem Produktionspartner.

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sollen später in diesem Jahr beginnen und Berichten zufolge acht Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel beginnen – was passend ist, da seit dem Debüt der Serie im Jahr 2016 acht Jahre vergangen sind. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von John le Carré , werden die neuen Staffeln über die Ereignisse des Originalbuchs hinausgehen und die Geschichte von Hiddlestons Jonathan Pine über die Seite hinaus erweitern. Hugh Laurie wird als ausführender Produzent zurückkehren, allerdings ist noch nicht bestätigt, ob er seine Rolle als Richard Roper wiederholen wird.

„Die erste Serie von Der Nacht Manager „war eines der kreativsten Projekte, an denen ich je gearbeitet habe“, sagte Hiddleston. „Die Tiefe, Bandbreite und Komplexität von Jonathan Pine war und ist eine aufregende Aussicht.“

Außerdem mit Tom Hollander, Olivia Colman und Elizabeth Debicki, Staffel 1 von Der Nacht Manager folgte Hiddleston's Pine, einem Casino-Manager in Kairo, der angeheuert wurde, um ein Verbrechersyndikat zu infiltrieren. Die Serie lockte Millionen von Zuschauern und mehrere Auszeichnungen an, darunter Auszeichnungen bei den BAFTAs, den Emmys und den Golden Globes. Die Show war so ein Erfolg, dass es sogar ein indisches Remake gab, das letztes Jahr bei Disney+ Hotstar um eine zweite Staffel verlängert wurde.

Hiddleston soll auf erscheinen Jimmy Kimmel Live! am Donnerstag (11. April), um Pläne für die Show zu besprechen. Der Schauspieler spielte auch in Loki Staffel 2 im letzten Jahr sowie 2022 Die Essex-Schlange auf Apple TV+ (dem besten Streaming-Dienst, über den niemand spricht).