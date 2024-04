Einmal pro Monat, Folge hebt stolz einen Künstler hervor, der mit uns auf dem Weg zum großen Durchbruch ist CoSign-Auszeichnung. Im April 2024 geht dieser Titel an das Leeds-Quartett English Teacher und ihr bemerkenswertes Debütalbum Das könnte Texas sein.

Wenn der Refrain von „The Worlds Biggest Paving Slab“ erklingt, klingen English Teacher nicht wie eine dürftige vierköpfige Rockband aus Leeds, Großbritannien. Sie klingen riesig, wie ein Monolith, man kann sie weder einordnen noch einordnen, sie sprechen völlig fließend ihre eigene Klangsprache.

Debütalbum von English Teacher, Das könnte Texas seinist voller Momente, in denen die Gruppe in etwas fast Schockierendes übergeht, gefolgt von einem Abschnitt von uneingeschränkter Schönheit und Eleganz. Auf 13 Titeln reicht English Teacher von feurigem, komplexem Post-Punk bis hin zu majestätischem, mitreißendem Folk.

Es ist beabsichtigt, dass ihre Musik überall auf der Karte landet. Die Gruppe – bestehend aus der Sängerin und Multiinstrumentalistin Lily Fontaine, dem Gitarristen Lewis Whiting, dem Bassisten Nicholas Eden und dem Schlagzeuger Douglas Frost – ist stolz auf ihre unterschiedlichen Geschmackshintergründe. „Wir scherzen, dass es sehr, sehr wenige Bands gibt, bei denen wir uns alle einig sind“, erzählt mir Whiting in einem Videoanruf, bevor er eine Liste der individuellen Einflüsse der Band durchgeht: Alex Turner, Pulp, Stereolab, The Smiths, Caroline Polachek und Fontaines DC, um nur einige zu nennen.

Trotz ihres unterschiedlichen musikalischen Hintergrunds wird jedoch eines völlig klar, wenn man „English Teacher“ hört: Diese Leute können es spielen. „Nearly Daffodils“ ist eine Odyssee mit ein paar Bandexplosionen, schnellem Schlagzeugspiel und surrealen Texten, die das Konzept der unvermeidlichen Veränderung wie eine Offenbarung erscheinen lassen. „I'm Not Crying, You're Crying“ ist eine fesselnde, hypnotische Nummer, die die Balance zwischen geronnener Wut und Apathie schafft. Das grandiose „Sideboob“ ist unheimlich schön und endet mit dem Text „And as the sun set on your sideboob/ So I fall for you.“ Diese Lieder leben von ihren Arrangements; Das Hin- und Herschieben zwischen Breitbild und Intimität ist etwas, das jedes Mitglied instinktiv bewältigen kann.

Balance ist ein wichtiger Aspekt im Prozess des Englischlehrers und sowohl Whiting als auch Fontaine empfinden dies als intuitiv. Whiting erinnert sich, dass er der Band vor Jahren beigetreten ist, nachdem er sich an der Universität in Leeds mit Fontaine angefreundet hatte, und laut dem Gitarristen hat es einfach „Klick“ gemacht. „Es gab eine kleine Namensänderung, eine Neuordnung von Lilys vorheriger Band … Ich hatte eine Vorstellung davon, welche Art von Musik Lilys andere Bands zu dieser Zeit mochten, insbesondere als die Bandwelle „Windmill“ im Süden Londons ihren Höhepunkt erreichte. Das war für uns alle inspirierend.“