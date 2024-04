Conan O'Brien kehrte zum Late-Night-Programm von NBC zurück Die Tonight Show zum allerersten Mal seit seiner Entlassung als Moderator im Jahr 2010.

Im Laufe des zweiteiligen Interviews erinnerte sich O'Brien an seine Tage bei NBC, einschließlich seiner 16-jährigen Tätigkeit als Moderator von Spät in der Nacht und sein allzu kurzer Lauf als Steuermann Die Tonight Show. „Ich war 16 Jahre lang hier und habe das gemacht Spät in der Nacht Show, bevor wir direkt gegenüber nach LA gingen. All diese Erinnerungen kamen in mir hoch … Wenn jemand anderes in Ihrem Studio ist, fühlt es sich komisch an“, bemerkte O'Brien.

Obwohl O'Brien angerufen hat Die Tonight Show „Der beste Job der Welt“, sagte er, dass er es vorzieht, einen Podcast zu moderieren, da dieser ihm das erweiterte Format bietet, in dem er ausführlich mit „seinen Helden“ wie Carol Burnett sprechen kann. „Das ist eine schöne Sache in dieser Phase meines Lebens … es macht wirklich Spaß.“

O'Brien erzählte auch lustige Anekdoten darüber, wie er am Flughafen ein Selfie mit der falschen Person machte und wie Prince ihn einmal hinter der Bühne einer von ihm veranstalteten Wohltätigkeitsveranstaltung belog. „Er hatte diese Art von Trickster-Typ an sich … Er war wie dieser Batman-Bösewicht, der perfekt aussah und auf lustige Art und Weise kleine Gedankenspiele mit einem spielte“, sagte O'Brien über Prince.

O'Brien nutzte seinen Auftritt auch, um für seine neue Reiseserie zu werben. Conan O'Brien muss gehendas am 18. April auf Max Premiere feiert.

Es ist das erste Mal, dass O'Brien zurückkehrt Die Tonight Show seit dem berüchtigten Konflikt von 2010, bei dem er die Show nur sieben Monate lang moderierte, bevor er entlassen und durch den ehemaligen Moderator Jay Leno ersetzt wurde. Als Leno 2014 zum zweiten Mal in den Ruhestand ging, erhielt Fallon den Ruf, ihn zu ersetzen.

In einem Gespräch mit TMZ vor der Aufzeichnung gestern Abend erklärte O'Brien jedoch, dass es kein böses Blut gebe. Als er nach seinem Aussehen gefragt wurde, sagte er: „Ich bin wirklich aufgeregt. Ich habe viele wirklich schöne Erinnerungen an 30 Rock. Es war ein großer Teil meines Lebens, daher ist es so schön, dorthin zurückzukehren. Ich bin ein Fan von Jimmy's. Es ist also alles gut.“ Abschließend fügte er hinzu: „Und ich finde, meine Haare sehen gut aus!“

Was andere O'Brien-Nachrichten angeht, ist, dass er sich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Darüber hinaus Conan O'Brien muss geheninterviewte er kürzlich die wiedervereinten Dave Grohl, Krist Novoselic und Steve Albini zum 30-jährigen Jubiläum von In utero. Letztes Jahr trat er auch im Film „Please Don't Destroy“ auf. Der Schatz des Foggy Mountain.

Im Mai O'Briens Podcast Conan O'Brien braucht einen Freund wird eine Live-Aufzeichnung für das Netflix Is a Joke Fest 2024 veranstalten.