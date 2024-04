Lionsgate verriet weitere Details dazu Jetzt siehst du mich 3 Auf der CinemaCon 2024 am Mittwoch (10. April) wird die Fortsetzung enthüllt, in der die Originalbesetzung neben „einer neuen Generation von Zauberdieben“ zu sehen sein wird, berichtet DiscussingFilm.

Wie der Vorsitzende der Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, bereits letztes Jahr in einem Investorengespräch angekündigt hatte, Zombieland Regisseur Ruben Fleischer wird den Film leiten. Damals beschrieb Drake die Fortsetzung als eine „Neuinterpretation“ der ersten beiden Filme und sagte, die Produktion sei für dieses Frühjahr geplant.

Letzten Monat gab Star Jesse Eisenberg ein weiteres Update bekannt und teilte Collider mit, dass er das Drehbuch bereits gelesen habe Jetzt siehst du mich 3. Er spekulierte auch, dass die Produktion „in den nächsten sechs Monaten“ beginnen könnte.

Regie: Louis Leterrier, das Original Jetzt siehst du mich kam 2013 in die Kinos und spielte Eisenberg als Anführer der Vier Reiter, einer Gruppe bankräuberischer Zauberer, zu der auch Woody Harrelson, Isla Fisher und Dave Franco gehörten.

In der Fortsetzung von 2016 unter der Regie von Jon M. Chu kehrten die vier Reiter (mit Lizzy Caplan als Ersatz für Fisher) in einem neuen Abenteuer zurück, das einen aufwändigen Raubüberfall beinhaltete. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Fisher oder Caplan – oder beide Schauspieler – am dritten Film beteiligt sein werden.