Die Tonhöhe: Es ist mehr als zweihundert Jahre her, dass eine alternative Version der Erde sich selbst in Stücke gerissen hat: Der größte Teil der Welt ist eine verstrahlte Einöde voller Ghule und Monster unterschiedlicher Couleur. Die einzigen echten Menschen, die dort noch übrig sind, sind die Stählerne Bruderschaft – ein techno-militärischer Kult, der sich der Bewahrung der verbliebenen Artefakte der Menschheit widmet – und die Vault-Bewohner, geschützte Wohltäter, die die Jahrhunderte in hermetisch abgeschlossenen Vaults verbracht haben, bis … Der Tag kommt, an dem sie den Planeten mit ihrer utopischen Gemeinschaft neu bevölkern.

Doch als Vault 33 von Plünderern angegriffen wird und der Vault-Aufseher Hank (Kyle MacLachlan) entführt wird, wagt sich seine Tochter Lucy (Ella Purnell) ins Ödland, um ihn zurückzubekommen – und das nur mit ihrem Verstand, ihren Idealen und ihrem Vertrauen Pip-Boy. Unterwegs trifft sie auf einen abtrünnigen Soldaten der Bruderschaft (Aaron Motens Maximus) und einen Ghul-Kopfgeldjäger (Walton Goggins) mit einer Vorkriegsvergangenheit, während die drei einem Geheimnis nachgehen, das das Gesicht der Bruderschaft verändern könnte Neue Welt für immer.



Fall Out (The) Boys: Früher waren Videospieladaptionen im Fernsehen nur ein Verlustgeschäft – jetzt, im Zeitalter von HBOs Der Letzte von uns und (in geringerem Maße) Paramount+'s Heiligenschein, die Aussicht ist nicht ganz so beängstigend. Das ist auch ein Glücksfall, denn Amazon MGM Studios scheinen den perfekten Weg für eine Serie mit einer so robusten Welt eingeschlagen zu haben Ausfallen’s: Bleiben Sie dem Ton und der Ikonographie der Originalspiele treu, geben Sie ihm ein glänzendes großes Budget und erfinden Sie eine Geschichte, die ihre archaischen Bilder aus dem Atomzeitalter nutzt, um über die einzigartige Fähigkeit der Menschheit nachzudenken, sich selbst zu zerstören.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass diese Adaption von ausführender Produzentin ist Westworld Schöpfer Lisa Joy und Jonathan Nolan. Wie die vorherige Serie stürzt auch diese die Menschheit tief in eine Techno-Apokalypse, in der verschiedene Fraktionen darüber streiten, ob die Menschheit es verdient, mit ihren schrecklichen Fehlern zu leben. (In Goggins' Ghoul gibt es sogar einen unaufhaltsamen Cowboy mit schwarzem Hut, dessen säuerlicher Widerhaken mit einem Pathos schnurrt, das umso deutlicher wird, je mehr wir ihn kennenlernen.)

Es ist nicht Ihr Tresor: Im Einklang mit dem drolligen Ton der Spiele schärft Amazon diesen jedoch geschickt Die jungen-Level-Messer, die unterwegs für reichlich übertriebenes Blut und düstere Witze sorgen. Es gibt Gags über Kronkorken als Zahlungsmittel, über die Waffe des Ghuls, die herrlich riesige Löcher in seine Ziele schneidet, und über genug Fußverletzungen, um Quentin Tarantinos schlimmste Albträume zu verfolgen.

Purnells Lucy ist die perfekte heterosexuelle Frau für diese zynische Welt, in die sie geraten ist, eine idealistische Hallenwächterin, die in der ersten Staffelhälfte entsetzt darüber verbringt, dass sich niemand mehr an die Goldene Regel hält. (Ihr Weg, dieses Chaos zu bewältigen und einen neuen Weg für sich selbst zu finden, macht sie mehr als fesselnd.)