Ice Spice ist der Besetzung von Spike Lees kommendem Film beigetreten Hoch und Tiefals Vielfalt Berichte. Das Projekt wird als Schauspieldebüt des Rappers dienen.

Im Februar angekündigt, Lee's Hoch und Tief ist ein englischsprachiges Remake des Originals von Akria Kurosawas aus dem Jahr 1963, das selbst eine lose Adaption von Ed McBains Roman war Lösegeld des Königs, in dem Denzel Washington in der Hauptrolle und Jeffery Wright zu sehen sein werden. Das Projekt markiert mit 2006 die fünfte Zusammenarbeit zwischen Washington und Lee Insider ist ihr letztes Treffen. A24, Escape Artists und Mandalay Pictures entwickeln und produzieren das Projekt, während Lee und Alan Fox das Drehbuch geschrieben haben.

Obwohl es noch keinen Veröffentlichungstermin für das Projekt gibt, ist dies der Fall offiziell mit der Produktion begonnen. Nach der Fertigstellung wird A24 den Film im Kino vertreiben, gefolgt von einer weltweiten Veröffentlichung auf AppleTV+, wobei Apple Original Films als Co-Finanzierer mitgewirkt hat.

Während die konkrete Rolle von Ice Spice noch unbekannt ist, wird die Beteiligung des Rappers sicherlich Aufmerksamkeit erregen. 2023 erwies sich für den jungen Star als das Jahr des Durchbruchs, denn sie landete Top-Hits, arbeitete mit Künstlern wie Taylor Swift zusammen und trat auf Barbie Soundtrack. „Princess Diana“, eine Zusammenarbeit mit Nikki Minaj, schaffte es auf Barack Obamas Sommer-Playlist 2023, und (vielleicht noch beeindruckender) ihr Titel „In Ha Mood“ wurde von zum fünftbesten Song des Jahres 2023 gekürt Folge.

Zuletzt kehrte Ice Spice mit der Meme-inspirierten Single „Think U the Shit (Fart)“ zurück. Sie wird auch dieses Jahr beim Coachella auftreten. Tickets für beide Wochenenden erhalten Sie hier.

Zu Lees jüngster Arbeit gehört der Oscar-prämierte Film von 2018 BlaKkKlansman und 2020er Jahre Da 5 Bloods. Er moderierte auch das Talking Heads-Reunion-Panel und leitete die Dreharbeiten zu David Byrnes Amerikanische Utopie.

Das Original Hoch und Tief ist ein japanischer Krimi, in dem es um einen Geschäftsmann geht, der sich entscheiden muss, ob er mit seinem Vermögen die Karriereleiter erklimmen oder einem Angestellten helfen möchte, dessen Kind als Lösegeld festgehalten wird. In den Jahren seit seiner Veröffentlichung erlangte der Film immer mehr Anerkennung und wurde sogar in die Liste der wichtigsten ausländischen Filme von Martin Scorsese aufgenommen.