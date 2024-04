Die Tonhöhe: Halb Franzose, halb Vietnamese, ein Mann, der nur als „Der Kapitän“ (Hoa Xuande) bekannt ist, war als Kind immer ein Außenseiter – und als Erwachsener mitten im Vietnamkrieg bleibt er zwischen zwei Welten gefangen, denn er dient nicht nur als Er ist Adjutant eines südvietnamesischen Anführers namens „Der General“ (Toan Le), arbeitet aber heimlich als Spion für die nordvietnamesischen Streitkräfte, die kurz vor dem Sieg im Krieg stehen. (Man könnte ihn einen Sympathisanten nennen … aber für wen?)

Als Saigon 1975 fällt, erhält der Captain den Befehl, den General als Flüchtling in die Vereinigten Staaten zu begleiten und sein Leben der List fortzusetzen, auch wenn seine Loyalität zunehmend auf die Probe gestellt wird. Es hilft nicht, dass sich der Captain im Laufe der Serie mit einer Reihe amerikanischer Männer verschiedener Berufe verbündet (alle gespielt von Robert Downey Jr.); Sie alle sind eigenständige Charaktere, mit Ausnahme dessen, was sie für den Kapitän darstellen – das Versprechen falscher Hilfe.

Guten Morgen Vietnam: Auch wenn das Thema an vielen Stellen recht schwerfällig ist, Der Sympathisant ist eine überraschend lebendige, fesselnde limitierte Serie, die sich nicht davor scheut, in bestimmten Situationen den richtigen Humor zu finden. Showrunner Park Chan-wook (Alter Junge) und Don McKellar (Die Rote Geige) schaffen es meisterhaft, Viet Thanh Nguyens mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman auf die Leinwand zu bringen, mit einer dynamischen Besetzung, angeführt von einer herausragenden Leistung von Hoa Xuande.

Schon die Art und Weise, wie die Show mit dem Eröffnungslogo von HBO spielt, macht deutlich, dass diese Show etwas anderes sein will und von Anfang an mit den Erwartungen des Publikums spielt. Vor der Veröffentlichung das auffälligste Element von Der Sympathisant war, dass der frisch gekürte Oscar-Gewinner Robert Downey Jr. mehrere Charaktere spielen würde. Doch was wie eine Spielerei klingen mag, ist am Ende ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt der hier erzählten Geschichte, nur einer von vielen Meta-Touchs, die die vierte Wand sicherlich auf überzeugende und unerwartete Weise belasten.

Apokalypse jetzt: Eine Möglichkeit Der Sympathisant Besonders hervorzuheben ist die Erkundung der westlichen Perspektive auf die vietnamesische Kultur in Episode 4 der Serie, in der es um die Entstehung eines Films über den Vietnamkrieg geht Der Weiler. Jedes Klischee des Genres wird verstärkt, indem Gaststars wie David Duchovny und John Cho sich voll und ganz der Hollywood-Parodie in Aktion widmen; Insbesondere Duchovny zeichnet sich dadurch aus, wie weit er bereit ist, seine Figur voranzutreiben. (Es ist vielleicht der unsympathischste, den er seit 1991 auf der Leinwand gesehen hat Sag Mama nicht, dass der Babysitter tot ist.)

Doch selbst die Dreharbeiten zu Der Weiler wurzelt in der vielleicht unzuverlässigen Erzählung des Kapitäns, die die Sprünge der Erzählung durch Zeit und Raum vorantreibt. Auch wenn es gelegentlich etwas schwierig sein kann, die Zeitverschiebungen zu verfolgen, schafft die Art und Weise, wie Vergangenheit und Gegenwart der Serie ständig im Dialog stehen, einige zutiefst berührende Momente. In einer Episode werden zwei Sequenzen zusammengefügt – feiernde Männer am Vorabend der Schlacht und der blutige Kampf am nächsten Tag – mit Match-Cuts, die Leben und Tod vereinen und uns das Herz für relativ Fremde brechen.