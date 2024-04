Hören Sie über Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Ausfallen Die Stars Ella Purnell und Aaron Moten schließen sich an Der Funke Parade um zu diskutieren, wie ihre eigene Arbeit als Schauspieler von Musikern inspiriert wird, die die Musik anderer Songwriter spielen. Hören Sie sich die neue Folge an oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Als Schauspieler sind Purnell und Moten praktisch Coverkünstler und finden Wege, den Worten und Geschichten anderer Menschen ihren persönlichen Stempel aufzudrücken. Diese Idee trifft in zweifacher Hinsicht zu Ausfallen, eine Adaption der erfolgreichen Videospielserie. Das Paar ist sich der Kraft künstlerischer Neuinterpretation bewusst. Wenn es um ihre jeweiligen „Funken“ geht, wählten beide Schauspieler Lieder, die von jemand anderem vorgetragen wurden als dem, der das Stück ursprünglich geschrieben hat. Purnell fühlte sich zu Brandi Carliles Breakout-Hit „The Story“ hingezogen, der ursprünglich von Mitgliedern ihrer Band aufgenommen wurde, während Moten Glenn Goulds Aufnahme der „Goldberg Variations“ wählte, die ursprünglich von Johann Sebastian Bach geschrieben wurde.

Die beiden diskutieren darüber, wie empfänglich sie für die Emotionen sind, die in der Musik, die sie lieben, verankert sind, wobei Purnell sogar zugibt, sie als schauspielerisches Mittel zu nutzen, wenn sie vor der Kamera weinen muss. „Einige echte Schauspieler, die zu Juilliard gegangen sind – wie Aaron Moten nebenan – könnten es vielleicht ein- und ausschalten und bei Bedarf weinen“, erklärt sie. „Das kann ich nicht. Ich finde es wirklich schwierig, (aber ‚The Story‘) bringt mich zum Weinen.“

Zuhören AusfallenElla Purnell und Aaron Moten von 's tauchen in ihre musikalischen Inspirationen oben oder auf Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter ein. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie dem Support folgen und ihn überprüfen Die Spark-Paradeund bleiben Sie über alle unsere Serien auf dem Laufenden, indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.

Moderator Adam Unze (Das Opus) erforscht Kreativität in all ihren Formen Die Spark-Parade indem wir Musiker, Künstler, Komiker und andere Kreative bitten, das einzelne kulturelle Werk zu teilen, das sie am meisten inspiriert hat. Ob es aus der Welt der Musik, des Films, der Komödie, der bildenden Kunst oder der Literatur kommt, wir alle haben etwas, das unsere eigenen kreativen Wünsche weckt. An Die Spark-Paradeoffenbaren die Gäste das einzelne Kunstwerk, das in ihnen das Feuer der Schöpfung entfacht.