Das dritte jährliche Is For Lovers-Reise-Emo-Fest wurde angekündigt, bei dem Hawthorne Heights, Underoath, Yellowcard, The All-American Rejects und mehr an den verschiedenen Stationen auftreten.

Is For Lovers wird von Hawthorne Heights kuratiert, der einzigen Band, die an jedem der sieben Orte der Festivaltour 2024 spielt. Die erste Station, Lake Tahoe Is For Lovers, findet am 22. Juni statt, wobei unter anderem All-American Rejects und Movements auf dem Programm stehen.

Weitere Drehorte sind „West Virginia Is For Lovers“ in Charleston, West Virginia am 13. Juli (mit Underoath und Thursday); OBX Is for Lovers in Manteo, North Carolina am 20. Juli (mit Motion City Soundtrack und Less Than Jake); Pop's Is For Lovers in Sauget, Illinois am 27. Juli (mit Thursday und Anberlin); Iowa Is For Lovers in Council Bluffs, Iowa am 24. August (mit Yellowcard und State Champs); California Is For Lovers am 31. August (mit Saosin und Finch); und Ohio Is For Lovers am 7. September (mit Hot Mulligan und Silverstein).

Tickets sind über Ticketmaster und die Is For Lovers-Website erhältlich. Fans können auch über StubHub nach Tickets suchen, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

„Wir freuen uns, im Jahr 2024 zurück zu sein und die Sommersonne mit diesen Bands und Fans zu genießen, von denen die meisten seit 2004 mit uns Tränen vergießen und vergießen“, erklärte JT Woodruff, Sänger von Hawthorne Heights. „Obwohl jede Show ein ganz anderes Gefühl hat, halten wir es für wichtig, an jedem Termin die lokalen und regionalen Attraktionen zu feiern.“

Er fuhr fort: „Das Is For Lovers Festival soll den Fan in eine Zeitmaschine versetzen und ihn in die aufregendsten Jahre seines Lebens zurückversetzen. Wir versuchen, es zu einem einfachen Tag zu machen, den wir an wunderschönen Orten mit Bands verbringen, die dazu beigetragen haben, wer sie sind. Hawthorne Heights freut sich darauf, draußen zu sein, Zelte aufzubauen, Ausrüstung zu laden, diese Lieder zu singen und persönlich Zeit mit unseren Fans zu verbringen.“

Zu den anderen Acts, die an den verschiedenen Orten auftreten, gehören Armor for Sleep, Emery, The Wild Life, The Red Jumpsuit Apparatus, The Starting Line und mehr. Nachfolgend finden Sie die Aufstellungen für die einzelnen Haltestellen.

Termine und Aufstellungen des Is For Lovers 2024 Festivals:

22.06. – Lake Tahoe ist für Liebhaber – Harveys (Lake Tahoe, CA): The All-American Rejects, Movements, Hawthorne Heights, The Starting Line, Finch, Armor For Sleep, The Red Jumpsuit Apparatus, Free Throw, weitere besondere Gäste werden bald bekannt gegeben.

13.07. – West Virginia ist für Liebhaber – GoMart Ballpark (Charleston, WV): Underoath, Hawthorne Heights, Donnerstag, Anberlin, Armor For Sleep, Emery, This Wild Life

20.07. – OBX ist für Liebhaber – Roanoke Island Festival Park (Manteo, NC): Motion City Soundtrack, Hawthorne Heights, Less Than Jake, Thursday, Armor For Sleep, This Wild Life, Battle Winner

27.07. – Pop's ist für Liebhaber – Pop's (Sauget, IL): Hawthorne Heights, Donnerstag, Anberlin, Armor For Sleep, Stick To Your Guns, This Wild Life

24.08. – Iowa ist für Liebhaber – Harrah's Stir Cove (Council Bluffs, IA): Yellowcard, State Champs, Hawthorne Heights, Armor For Sleep, Emery, This Wild Life, Action/Abenteuer

31.08. – Kalifornien ist für Liebhaber – The Torch im LA Memorial Coliseum (Los Angeles, CA): Hawthorne Heights, Saosin, Finch, Anberlin, Bilmuri, Cartel, Armor For Sleep, Stick To Your Guns, This Wild Life, Boycomma, New Aesthetic und weitere besondere Gäste

09/07 – Ohio ist für Liebhaber – Riverbend Music Center (Cincinnati, OH): Hawthorne Heights, Hot Mulligan, Silverstein, Senses Fail, The Devil Wears Prada, Anberlin, Arrows in Action, Emery, Snarls, Maura Weaver, Knuckle Puck, Real Friends, Movements, The Wonder Years , Turnover, For Your Health, Maura Weaver, Slow Joy, Leggy, Touchdown Jesus, Raging Nathans, Saturday's At Your Place, Glassworld