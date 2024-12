Nach Herausforderer kam Seltsamein Projekt, das auch für Reznor und Ross einige einzigartige Schwierigkeiten mit sich brachte. Der Tag unseres Gesprächs ist tatsächlich der erste Tag, an dem die beiden mit der Presse über die Odyssee mit Daniel Craig in der Hauptrolle sprechen. Das mag der Grund dafür sein, dass Reznor sich ziemlich offen zeigt und sagt, dass es „für uns schwierig war, die Filmmusik richtig hinzubekommen. Es fühlte sich für uns wie eine Reihe von Fehlstarts an – wir brauchten länger, um unseren eigenen Stand zu finden. Das war nicht der Fall.“ (Guadagnino), wir haben versucht, den richtigen Weg zu finden und ihm dabei zu helfen, die Geschichte zu erzählen, die er zu erzählen versucht.“

Ross fügt hinzu: „Wenn Luca uns einen Film schickt, hat er ihn ohne Musik geschnitten – er ist niemand, der jemals ein temporäres Musikstück einfügt. Es gibt nur wenige Anzeichen dafür, wohin die Musik seiner Meinung nach führen könnte.“

Als ich also mit der leeren Seite konfrontiert wurde, war das so Seltsamwussten die Komponisten, dass sie viele Elemente einbeziehen und Regeln für sich selbst festlegen wollten. „Es ist die Vorstellung einer Reise, die sowohl vom Erzählen der Geschichte als auch vom Verlieben der Figur ausgeht. Was bedeutet eine Person einer anderen? Wie intensiv kann das sein? Kann man lieben, ohne zu urteilen?“ Reznor sagt. „All diese verschiedenen Themen, mit denen (Guadagnino) spielt, mussten das Innere der Charaktere erschließen und dann äußerlicher werden.“

Ross glaubt, dass „unser Stern beim Geschichtenerzählen darin besteht, den emotionalen Kern der Geschichte zu erschließen. Und ich denke daran.“ Seltsames ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es hat nur etwas länger gedauert, bis ich die Komplexität der Beziehung dieser beiden Männer verstanden habe.

Sie arbeiteten auch an der unvollendeten, mit Greenscreens gefüllten Version des Films, was bedeutete, dass die vollständig realisierte psychedelische Erfahrung des Endprodukts noch nicht existierte. „Wenn man sieht, dass alles zusammenpasst, funktioniert alles harmonisch“, sagt Ross. „Aber ein Teil der Herausforderung bestand darin, sich vorzustellen, wie das am Ende tatsächlich aussehen würde – denn man sieht einen Greenscreen.“

Als Ross diesen Prozess beschreibt, hat Reznor eine Offenbarung: „Während er dort sprach, wurde mir klar, dass wir uns manchmal vor ein unlösbares Rätsel stellen können. Es muss dies und das tun.“ , und das muss es haben, und das muss es haben … Okay, schreiben Sie jetzt Musik, die all diese Kriterien erfüllt. Bei diesem Stück haben wir uns für eine nicht-traditionelle, ziemlich experimentelle Partitur entschieden. (weil) der Film ist sozusagen mehrere Filme.“

Zwischen dem Versuch, sich an das unvollendete Hexengebräu des Films zu gewöhnen und auch herauszufinden, was das Publikum über den „ziemlich unsympathischen“ Protagonisten denken sollte, gibt Reznor zu, dass die Checkliste so etwas wie eine Falle war. „Wir sind über unsere eigene Liste von Kontrollkästchen gestolpert, die angekreuzt werden müssen … Wir machen das ständig, und ich weiß, warum wir es tun – wir denken, dass es hilfreich sein wird, und gelegentlich ist es das auch, es festzulegen.“ Legen Sie die Regeln für das Projekt fest, um eine gewisse Disziplin zu gewährleisten und es auf ein bestimmtes Ideal auszurichten.

Allerdings fährt er fort: „Wenn man in diesen Prozess einsteigt, verändert er sich oft, weil er sich nicht richtig anfühlt. Man lässt sich nicht von der getroffenen Entscheidung inspirieren. Aber sie fokussiert uns, weil uns zu viele Optionen zur Verfügung stehen.“ . Und so oft ist es schön, das Gefühl zu haben, dass uns eine Richtung gezeigt wird.“

Die Regeln gehen nur so weit, räumt Reznor ein: „Am Ende des Tages können wir sagen: ‚Wir werden dieses Instrument nicht spielen‘, aber manchmal hat man sich in eine Situation gebracht, in der die Kleidung einen trägt.“ Anstatt dass du die Klamotten trägst, die dich zum Weinen bringen, sind wir bei diesem Projekt auf einige davon gestoßen.

Reznor kommt zu dem Schluss: „Das ist eine langwierige Art zu sagen, dass es schwierig war, es richtig zu machen. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis, aber es gab ein paar Momente der Verzweiflung auf dem Weg.“