Im extrem Meta -Trailer zu Sony’s bevorstehend Anakonda Remake, Jack Blacks und Paul Rudds Charaktere haben sich über ihre eigene Low-Budget-Version des Original-Kultklassiker von 1997 ausgestattet. Sehen Sie sich den vollständigen Clip unten an.

Nachdem Doug (Black) und Griff (Rudd) ein Darlehen für weniger als 10.000 US -Dollar gesichert hatten, treten zusammen mit Thandiwe Newton und Steve Zahn in Aktion. Sie erwerben ein Flussboot für das Shooting, schreiben das Drehbuch und stellen einen Schlangenhandler für ihre Sehr real Schlange. Das einzige Problem? Als totale Amateure hat niemand eine Vorstellung davon, was sie tun, und die Crew ist gezwungen, sich für den Amazon zu machen, um es herauszufinden.

„Doug und Griff waren seit ihrer Kinder beste Freunde und haben immer davon geträumt, ihren Lieblingsfilm aller Zeiten neu zu machen: The Cinematic ‚Classic‘ Anakonda«, Heißt es in der offiziellen Protokollline.“ Als eine Midlife -Krise sie dazu drängt, sich endlich dafür zu entscheiden, gehen sie tief in den Amazonas, um zu filmen. Aber die Dinge werden real, wenn ein tatsächlicher Riese Anaconda erscheint und ihren komisch chaotischen Film in eine tödliche Situation verwandelt. Der Film, den sie unbedingt machen wollen? Es könnte sie einfach töten lassen … „

Der Anakonda Remake wurde von Tom Gormican inszeniert, der den Film mit Kevin Etten mitgeschrieben hat. Dieses Duo war für den Film gut geeignet, nachdem er zuvor die Meta-Komödie 2022 geleitet hatte Das unerträgliche Gewicht des massiven Talentsmit Nicolas Cage.

1997’s Anakonda Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz und Owen Wilson als Dokumentarfilm -Crew spielten, die versuchten, eine legendäre Schlange aufzuspüren. Der Film war ein Kassenhit, der mit einem Budget von 45 Millionen US -Dollar mit 136,8 Millionen US -Dollar einging und ein Franchise hervorbrachte, das zuletzt den Crossover 2015 enthielt. Lake Placid gegen Anaconda.

Inzwischen ist Jack Black und Paul Rudd’s Anakonda Eröffnet in den Kinos an Weihnachten 2025.

