Jimmy Kimmel hat bekannt gegeben, dass sein siebenjähriger Sohn Billy am Memorial Day-Wochenende seine dritte Operation am offenen Herzen hatte.

„Wir sind mit viel Optimismus und fast ebenso viel Angst an dieses Experiment herangegangen und sind mit einer neuen Herzklappe in einem glücklichen, gesunden Kind herausgekommen“, teilte der Late-Night-Moderator am Montag in einem Instagram-Post mit.

Billy wurde mit einem seltenen angeborenen Herzfehler geboren und unterzog sich seiner ersten Operation am offenen Herzen im Alter von nur drei Tagen. Seine zweite Operation hatte er dann im Alter von sieben Monaten. Kimmel sagte, er und seine Frau Molly seien optimistisch, dass der Eingriff an diesem Wochenende Billys letzte Operation sein werde.

Aufgrund von Billys Zustand ist Kimmel ein entschiedener Befürworter des Affordable Care Act, der Millionen Amerikanern Zugang zu erschwinglicher und umfassender Gesundheitsversorgung bietet.

„Durch dieses Krankenhaus zu gehen, Eltern in ihrer verletzlichsten Situation zu treffen, Kinder in Schmerzen und die Wunderheiler, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um sie zu retten, ist eine demütigende Erfahrung“, schrieb Kimmel in seiner am Montag veröffentlichten Nachricht. „Wir hoffen, dass Sie (das Kinderkrankenhaus von Los Angeles) nie brauchen werden, aber falls doch – wissen Sie, dass sie Familien unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit helfen, vor allem dank des Affordable Care Act (ein weiterer Gruß an den verstorbenen Senator John McCain), großzügigen Spenden von Unternehmen wie Disney, für die ich stolz bin zu arbeiten, und vor allem großzügigen Menschen wie Ihnen.“

„Danke an die liebevollen Fremden, die sich die Zeit genommen haben, für unser Baby zu beten und ihm positive Energie zu schicken. Danke an unsere Familie und Freunde, die sich auf fast lächerliche Weise um uns geschart haben. Danke an meine Frau Molly, die stärker ist, als es für eine Mutter vernünftig ist, und Billy, du bist der härteste (und lustigste) Siebenjährige, den wir kennen“, fuhr Kimmel fort.

Kimmel schloss seine Kommentare mit der Aufforderung, das Children's Hospital LA und andere örtliche Kinderkrankenhäuser zu unterstützen. „Es gibt so viele Eltern und Kinder, die nicht das Glück haben, nach fünf Tagen nach Hause zu gehen. Bitte teilen Sie Ihre Liebe, Ihre Herzen und Ihre Gebete mit ihnen und wenn es Sie bewegt, unterstützen Sie @ChildrensLA oder ein großartiges Kinderkrankenhaus in Ihrer Nähe (@CMNHospitals). Nichts ist wichtiger, als sich um einander zu kümmern. Mit Liebe und Dankbarkeit, Jimmy.“

Anfang des Monats überraschte Kimmel Billy und seine Schwester Jane auf dem Weg zur Schule, indem er Jon Stewart abholte. Sehen Sie sich den lustigen Sketch von Jimmy Kimmel Live! unten.