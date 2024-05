Der Trailer zum kommenden Ronald Reagan-Biopic, Reaganist da und bietet den Zuschauern einen ersten Blick auf Dennis Quaids Darstellung des Gipper.

Regie: Sean McNamara (Soul Surfer, Wundersaison), Reagan wird das Leben des 40. Präsidenten von seiner Geburt bis zu seinem Tod verfolgen und sich auf seinen politischen Aufstieg und seine Opposition gegen die Sowjetunion konzentrieren. Außer Quaid wird die Besetzung durch Jon Voight, Penelope Ann Miller, Mena Suvari, den Nominierten Kevin Dillon, David Henrie und viele andere ergänzt, darunter Scott Stapp aus Creed als Frank Sinatra.

„Reagan“ soll am 30. August 2024 in die Kinos kommen und wird das Debüt von ShowBiz Direct sein, einem neuen Studio unter der Leitung des Kinoveteranen Kevin Mitchell, des ehemaligen Lionsgate-Vertriebspräsidenten Richie Fay und anderer. In einer Erklärung sagte Mitchell: „Wir fühlen uns geehrt, ShowBiz Direct mit Reagan starten zu können, und die Besetzung macht in diesem Film einen so tollen Job. Unser Team ist bereit, der Kreativ- und Kinogemeinschaft zu zeigen, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, um Filme auf die große Leinwand zu bringen, wo sie hingehören.“

Quaid selbst sagte: „Mir wurden immer nur Bruchstücke aus Ronald Reagans Leben erzählt, aber dieser Film fügt die ganze Geschichte zusammen. Ich habe im Laufe der Jahre ziemlich viele reale Menschen gespielt und ich spiele sie gerne aus ihrer Sicht, ohne zu urteilen. Es war eine große Herausforderung für mich, hinter die öffentliche Person dieses Mannes zu blicken und auch über meine eigenen Gefühle der Bewunderung für ihn hinauszugehen.“ Sehen Sie sich unten den Trailer an.

Weitere Informationen zu Reagan finden Sie in unserem Artikel über sein vielleicht größtes Vermächtnis: Er ebnete den Weg für den abscheulichen Kinderfilm MAC und ich.