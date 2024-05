Der sichere Klang von Phoenix' Wolfgang Amadeus Phoenix war mehr als nur der Durchbruch der französischen Band in Amerika: Es läutete eine neue, elektrounterstützte Ära des Indie-Rock ein. Es brachte den „French Touch“, den man aus Phoenix‘ früheren Werken – sowie Daft Punk, den Kindheitsfreunden der Phoenix-Gitarristen Christian Mazzalai und Laurent „Branco“ Brancowitz – kannte, in ein mitreißendes Breitbildformat. Das Album ist edel und edel, aber der Weg dorthin war nicht ganz so glamourös.

Im Gespräch mit Branco und Mazzalai in Los Angeles vor ihrem Auftritt bei Just Like Heaven 2024 – einer Zeitkapsel der Indie-Ära, die Phoenix einläutete – sind die beiden Musiker vorsichtig, der Nostalgie nachzugeben. „Als Menschen sind wir keine wirklich nostalgischen Menschen“, sagt Branco. „Aber manchmal ist es gut, auf diese Momente in unserem Leben zurückzublicken – wir kennen die Kraft dieser Musik und wissen, was sie den Menschen bedeutet. Heute Abend ist also eine dieser Shows, bei denen wir uns dieser Emotion hingeben.“

Das Publikum von Phoenix war bereits zuvor gewachsen Wolfgang. Ihr drittes Album, So war es noch nieprofitierten von ihrem überwiegend europäischen Publikum, blieben in den USA jedoch ein wenig geheim – sie tourten in den USA, aber nie an Orten, die größer als Clubs waren.

Ihre raffinierte Mischung aus Synthesizer-getränktem Rock war 2006 alles andere als angesagt. Die Mainstream-Alternative-Radiosender befanden sich in einem großen Dilemma aus Post-Post-Grunge, Pop-Punk im Stil von Fall Out Boy und was auch immer die Red Hot Chili Peppers machten Stadium Arcadium. Doch die Indie-Szene begann zu brodeln, und Phoenix war inzwischen von einem Plattenlabel befreit und in die „Blog-Ära“ gestoßen, in der ihnen die Welt zu Füßen lag. „Wir kamen gerade von einer großen Tournee in den USA und der Welt“, sagt Mazzalai. „Wir hatten die Energie!“

Bevor sich die Band in ein Studio zurückzog, um ihr viertes Album aufzunehmen, beschloss sie, etwas Romantisches auszuprobieren und Musik an ausgewählten Orten zu schreiben, angefangen mit einem Hotelzimmer in New York. „Wir teilten uns ein Zimmer“, erinnert sich Mazzalai gegenüber Branco. „Wir hatten eine Fantasie, weil wir wussten, dass einer unserer Helden, der französische Filmregisseur François Truffaut, alle seine Drehbücher in Hotels schrieb und nie das Hotel verließ. Also hatten wir den Traum, die Fantasie, alle Mitarbeiter des Hotels zu kennen, um dort wirklich kreativ zu sein.“

Obwohl das Duo zugibt, dass aus diesen frühen New Yorker Sessions nicht viel geworden ist, entstand dort ein Song: „Rome“, ein etwas kontraintuitiver Titel für den einzigen Song, den sie in Amerika geschrieben haben. Dennoch suchten Phoenix weiterhin nach neuen Orten der Inspiration, nachdem sie laut Mazzalai „die Schönheit der Veränderung der Umgebung entdeckten“. Einer dieser Orte war ein Boot auf der Seine in ihrer Heimatstadt Paris – wunderschön, romantisch und inspirierend, ja, aber praktisch? Definitiv nicht. „Das war der einzige Ort, an dem wir null, überhaupt nichts geschrieben haben“, sagt Mazzalai. „Wir waren ein bisschen seekrank. Das Wasser sieht vom Ufer aus ruhig aus, aber es ist überhaupt nicht ruhig!“