Es ist so erfrischend, ein Franchise zu sehen, das so seltsam, einzigartig und ausgesprochen australisch ist wie Verrückter Max über die Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Die Serie begann als bescheidener Action-Thriller für 400.000 US-Dollar (australische Dollar) von Regisseur George Miller und hat sich seitdem dank Millers grenzenloser Fantasie gehalten. Die Serie zeichnet eine Apokalypse nach, die von übertriebenen Charakteren, aufgemotzten Kraftfahrzeugen und mehr Explosionen geprägt ist, als man mit einer Knüppelstange schütteln kann. Verrückter Max Das Franchise entwirft eine schmutzige, schmierige Vision der Zukunft, die düster, fesselnd und unterhaltsam seltsam bleibt.

Die ursprüngliche Filmtrilogie, die in den späten 70ern und frühen 80ern mit einem jungen Mel Gibson in der Hauptrolle gedreht wurde, hatte ihre Höhen und Tiefen: Manche Filme sind langsamer und manche sind ein bisschen zu albern für ihr eigenes Wohl. Aber sie begründeten dennoch ein Subgenre von Weltuntergangsfilmen, in denen röhrende Autos, knatterndes Metall und einige der einzigartigsten, pervers poetischsten Dialoge seit Shakespeare im Vordergrund standen.

Dann kam natürlich Fury Road Jahrzehnte später, um das Universum, Miller und den Popkulturkonsens rund um das Franchise auf neue Höhen der Respektabilität und Akzeptanz zu heben. Fast ein Jahrzehnt nach DasMiller ist zurück mit einem Prequel zu Wutstraße, Furiosa: Eine Mad Max-Sagaeine weitere blutgetränkte Legende mit abgerissenen Gliedmaßen und kaputten Vergasern, die in die Welt hinter Max Rockatanskys Rückspiegel blickt. Zu diesem Zweck haben wir uns jeden Eintrag im Franchise angesehen – die Autos, die Bösewichte, die albernen Namen – und jeden Eintrag der Reihe nach bewertet. Was für ein schöner Tag!

05. Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel (1985)

Der Tell: Nachdem sein von Kamelen gezogenes Fahrzeug von einem Piloten (Bruce Spence) und seinem jungen Mündel gestohlen wurde, nimmt Max Rockatansky (Mel Gibson) die Verfolgung auf und folgt ihnen nach Bartertown, einem ehemaligen Handelsposten, der mit Schweinemist-Methan betrieben und von der herrischen Tante Entity (Tina Turner) geleitet wird. Es dauert nicht lange, bis er in ein internes Machtspiel zwischen Tante und Meister (Angelo Rossitto) um die Kontrolle über Bartertown verwickelt wird, was ihn zu Gladiatorenkämpfen, Exil und – seltsamerweise – zu einer Gruppe verwaister Kinder führt, die am Rande der Wüste überleben.

Wie wütend ist Max? Im Gegensatz zu einigen seiner anderen Filme wirkt diese Version von Max vergleichsweise abgeschliffen. Er ist immer noch der mürrische Einzelgänger, aber er ist viel eher bereit, eine Gruppe von Kindern zur Rettung zu führen und anzuhalten, um den Bedürftigen zu helfen. Er ist eher eine widerwillige Vaterfigur als ein wandernder Held, insbesondere in der zweiten Hälfte des Films.

Das verwüstete Land: Bartertown ist eine blühende Metropole, wie es sich für eine Stadt aus der Apokalypse gehört, mit einer boomenden Bevölkerung und Annehmlichkeiten wie Elektrizität (natürlich angetrieben durch den oben erwähnten Schweinekot). Aber draußen ist eine riesige, riesige Wüste, abgesehen von einer Oase, die der Stamm, der gegangen ist, sein Zuhause nennt, während er auf die Rückkehr von „Captain Walker“ (also dem Kapitän des Flugzeugs, dessen Absturz sie überlebt haben) wartet.

Wer hat die Welt zerstört? Unter den Gegnern von Mad Max ist Tante Entity eindeutig die ungewöhnlichste und vielleicht auch schlauste: Turner spielt sie mit nicht zu wenig Camp-Maximismus, mildert dies aber mit einem Schnurren à la Eartha Kitt und einer nicht geringen Portion machiavellistischen Charmes. Es ist passend, dass sie eine der wenigen lebenden Protagonistinnen von Mad Max ist und vom Mut des Road Warriors beeindruckt ist. „Sind wir nicht ein Paar, zerlumpter Mann?“

Die albernsten Namen: „Aunty Entity“ ist natürlich ein klassischer George Miller-Name, aber wir müssen ihn auch dem Paar Master/Blaster (dem Zwerg und seinem bulligen Vollstrecker, den er wie Krang auf seinen Schultern reitet) und dem Bartertown-Auktionator Dr. Dealgood („Die Zeit des Sterbens ist da!“) lassen.

Selbstmordmaschinen mit Kraftstoffeinspritzung: Dieses hier hat das geringste Maß an hochoktanigem Chaos von allen Verrückter Max Serie, was teilweise seine Platzierung auf der Liste erklärt. Das heißt, der eigentliche Thunderdome-Kampf ist ein unterhaltsames, einfallsreiches Stück Gladiatorenkampf, bei dem Max und Blaster auf Bungees herumhüpfen und mit Kettensägen kämpfen wie die tödlichsten Amerikanische Gladiatoren Runde. Und bei der letzten Verfolgungsjagd, einem Rennen, bei dem ein umgebauter Lastwagen auf Bahngleisen rast, dicht gefolgt von den Buggys von Entity, können Miller und Co-Regisseur George Ogilvie die Konventionen des klassischen Zugraubs aufs Korn nehmen (inklusive eines Stuntmans, der an einem Rohr baumelt und vor der Kamera mindestens vier verschiedenen Hürden ausweicht).

Urteil: Was Filme der unteren Preisklasse angeht, Donnerkuppel ist kaum eine komplette Katastrophe; eher ist es nur ein wahlloses Durcheinander und fühlt sich am wenigsten Verrückter Max-y der restlichen Filme dieser Reihe. Die Hinzufügung von Turner ist sowohl lustig als auch eine unwillkommene Ablenkung von der üblichen Millerschen Verrücktheit (die beiden Popsongs, die den Film einrahmen, sind zwar gut, wirken aber in einer Welt ohne Popmusik sowieso total fehl am Platz).

Aber die Kluft zwischen der nihilistischen Trostlosigkeit und den kindgerechteren Abschnitten des Films ist schwer auf einmal zu ertragen – das Tempo gerät ins Stocken, als Max auf halbem Weg den Lost Boys-artigen Stamm trifft. Dennoch können wir diesem Film dankbar sein, dass er das Wort „Thunderdome“ in den modernen Wortschatz eingeführt und Tina Turner in so viel Kettenhemd gesteckt hat.