Crate Digging ist eine wiederkehrende Rubrik, in der wir tief in ein Genre eintauchen und mehrere Alben entdecken, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe teilt Komponist Bear McCreary einige sehr persönliche Empfehlungen.

Bear McCreary ist einer der produktivsten Komponisten der Branche seit seinem von der Kritik gefeierten Durchbruch mit Battlestar Galacticawobei Projekte wie Die wandelnden TotenDie Gott des Krieges Spiele, Godzilla: König der MonsterUnd Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Das ist es, was sein neuestes Projekt ausmacht, Die Singularitätso einzigartig: Ein 25-Track-Konzeptalbum (mit begleitendem Graphic Novel)

„Ich habe die letzten 25 Jahre meines Lebens damit verbracht, professionell Musik zu schreiben, die zu den Geschichten anderer Leute passt“, erzählt McCreary Folge. „Also Die Singularitätwie es heute existiert, begann wirklich als rein musikalischer Ausdruck – ich hatte musikalisch andere Dinge zu sagen, die ich in den Filmen, im Fernsehen und in den Videospielen, für die ich das Glück hatte, die Musik zu verfassen, nicht zum Ausdruck bringen konnte.“

McCreary ist von der Kunst des Komponierens von Filmmusik sehr begeistert – so leidenschaftlich, dass er, als Folge Als wir ihn baten, seine persönlichen Favoriten unter den Film- (und Fernseh-)Musiken auszuwählen, durfte er seine Auswahlliste von zehn auf zwölf erweitern: Eine Liste, die einige Kultsäulen aus Science-Fiction, Fantasy und Horror enthält … sowie eine der wildesten Fortsetzungen des 20. Jahrhunderts aller Zeiten und den Film, der ihm zum ersten Mal die Macht der Musik im Film bewusst machte.

Conan der Barbar (1982), komponiert von Basil Poledouris

Die bedeutendste Fantasy-Filmmusik aller Zeiten, die für mich auch ein klarer Kandidat für die beste Filmmusik aller Zeiten ist. Wenn Sie sich diese Musik anhören, hat sie alles. Sie hat Kraft und Schönheit, Macht und Majestät. Sie ist eine Meisterklasse in Sachen Orchestrierung. Es war nicht seine erste Filmmusik, aber sie war sehr nah dran. Wenn Sie zurückgehen und sich einige seiner anderen Highlights anhören – Einsame Taube, Starship Troopers, Robocop – es gibt all diese großartigen Hymnen.

Aber Conan der Barbar ist vielleicht eine der wenigen Partituren, die mich absolut beleben und mich dann im selben Moment fast zum Weinen bringen und mich in eine andere Welt entführen kann. Ich kann einfach nicht genug Gutes darüber sagen. Basil (Poledouris) wird meiner Meinung nach oft auf der Liste der Großen übersehen. Und das sollte nicht passieren, denn er war einer von ihnen.