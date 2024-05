Wenn Sie ein Mensch mit Geschmack sind, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Messer seit der Veröffentlichung des wunderbaren Mysteryfilms von Rian Johnson im Jahr 2019 draußen geblieben sind Messer raus — Ich weiß, dass das bei mir auf jeden Fall der Fall war. Diese ensemblelastigen Abenteuer rund um die Aufklärung von Kriminalfällen sind einfach der Hammer, und wir als Kultur verdienen einfach mehr Filme wie diesen – solche, die mit Stars besetzt, gut gefilmt und extrem gut geschrieben sind.

Johnson folgte Messer raus im Jahr 2022 mit einem weiteren Krimi, der von Daniel Craigs unglaublichem Benoit Blanc aufgeklärt werden soll, mit dem Titel Glaszwiebel. Jetzt bereiten wir uns auf einen dritten Eintrag in den Kanon der Knives Out Mysteries vor – hier ist alles, was wir bisher über den Film wissen. Bleiben Sie dran, denn dieser Leitfaden wird aktualisiert, sobald weitere Informationen über Knives Out 3 wurde offenbart.

Wie lautet der Titel von Knives Out 3?

Trotz der Abkürzung hat das bevorstehende Feature einen offiziellen (und offiziell faszinierenden) Namen: Wach auf, toter Mann. Wer ist tot? Sind sie tot, wenn sie erweckt werden können? Ist das ein Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2 Situation? Viele Fragen bleiben offen.

Wer ist in der Besetzung von Knives Out 3?

Das Casting ist noch nicht abgeschlossen, aber neben der Rückkehr von Daniel Craig als Benoit Blanc wurden bereits einige große Namen bekannt gegeben. Josh O'Connor, frisch von der Erfolgswelle von Herausforderersoll sich Berichten zufolge neben Priscilla Und Bürgerkrieg Star Cailee Spaney, deren jüngste Projekte beweisen, dass sie genau für die Art von breitem Rampenlicht bereit ist Messer raus Film bieten könnte.

Ebenso aufregend ist die heutige Casting-Neuigkeit für Andrew Scott, den die Zuschauer vielleicht aus seiner denkwürdigen Arbeit in Flohbeutel, Wir alle sind Fremdeund Netflix Ripley. Jeder, der Tumblr in einem bestimmten Zeitraum verwendet hat, wird ihn auch als Moriarty aus der BBC-Serie wiedererkennen. Sherlock.

Was ist das Erscheinungsdatum von Knives Out 3?

Obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bestätigt wurde, wissen wir, dass der Film 2025 in die Kinos kommen soll. Obwohl wir alle gespannt auf den nächsten Benoit Blanc-Krimi warten, ist das Casting noch im Gange, was bedeutet, dass die Dreharbeiten noch ein paar Monate dauern.

Wird Knives Out 3 in die Kinos kommen?

Wenn der Rollout für Glaszwiebel gibt es einen Präzedenzfall, dann ist es wahrscheinlich, dass Wach auf, toter Mann wird kurz in den Kinos gezeigt, kurz darauf folgt eine breite Veröffentlichung bei Netflix, das 2021 die Rechte an den Filmen erworben hat. Und obwohl diese Filme im Wohnzimmer durchaus unterhaltsam sind, geht nichts über das Kinoerlebnis, insbesondere bei einem Krimi. Bleibt zu hoffen, dass Netflix einen Weg findet, ein längeres Kinofenster zu schaffen, auch wenn das bedeutet, dass der Film auch zu Hause bereits verfügbar ist.