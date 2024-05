George Clooney und Brad Pitt spielen professionelle Fixer in Wölfeeine Actionkomödie mit einem (zumindest grammatikalisch) merkwürdigen Titel von Regisseur Jon Watts. Der Film soll am 20. September 2024 in die Kinos kommen. In Erwartung dessen wurde der erste Trailer veröffentlicht und wird unten gestreamt.

Neben Clooney und Pitt Wölfe mit Austin Abrams, Amy Ryan und Poorna Jagannathan in den Hauptrollen. Watts schrieb nicht nur Regie, sondern auch das Drehbuch. Es ist sein erster Film seit dem erfolgreichen Film mit Tom Holland Spider Man Trilogie für Sony.

Natürlich spielten Clooney und Pitt zuvor zusammen in der Ocean's Eleven Franchise zusammen mit 2008 Nach dem Lesen verbrennen. Wölfe markiert ihre erste Zusammenarbeit auf der Leinwand seit 14 Jahren.

Wölfe wurde von Apple Original Films entwickelt und wird nach seiner 45-tägigen Kinoveröffentlichung auf Apple TV+ gestreamt.