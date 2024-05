Was wäre, wenn Sherlock Holmes … jung wäre? Dies ist der Ausgangspunkt für Der junge Sherlockfür das Prime Video gerade grünes Licht als Serie gegeben hat, unter der Regie und Produktion von Guy Ritchie.

Spielen Der junge SherlockDer titelgebende Detektiv (der diesmal jung ist) ist Hero Fiennes Tiffin, bekannt für Nebenrollen in Der Frauenkönig und Ritchies neuster Film, Das Ministerium für unmoralische Kriegsführung. (Wenn Sie eine Frau unter 25 sind, kennen Sie ihn vielleicht auch als Star der Nach Serie.)

Während die Figur des Sherlock Holmes erstmals in den Schriften von Sir Arthur Conan Doyle auftauchte und ein junger Sherlock Holmes im Film von 1985 zu sehen war Junge Sherlock-Häuserdiese Version eines Sherlock, der nicht alt ist, ist speziell von der Buchreihe inspiriert Der junge Sherlock Holmesgeschrieben von Andy Lane. (Lanes erstes Buch wurde 2010 veröffentlicht.)

Hier ist die offizielle Beschreibung von Der junge Sherlockbereitgestellt von Amazon:

„Mit 19 Jahren ist Sherlock Holmes in Ungnade gefallen, roh, ungefiltert und ungebildet, als er sich in einem Krimi an der Oxford University wiederfindet, der seine Freiheit bedroht. Sherlock stürzt sich mit einem krassen Mangel an Disziplin in seinen allerersten Fall und schafft es, eine weltumspannende Verschwörung aufzudecken, die sein Leben für immer verändern wird.“

Ritchie hat viel Erfahrung mit dem berühmten viktorianischen Detektiv (in einem höheren Alter), er hat sowohl den 2009 Sherlock Holmes sowie Fortsetzung Sherlock Holmes: Spiel im Schattenmit Robert Downey Jr. und Jude Law.

Die Pressemitteilung verspricht, dass die neue Serie „den ganzen Witz und Charme von Guy Ritchies Sherlock Holmes-Filmen“ aufweisen wird. In einer Erklärung fügte Ritchie hinzu: „In Der junge Sherlock Wir werden eine aufregende neue Version des Detektivs sehen, den jeder zu kennen glaubt, und zwar auf eine Art und Weise, die man sich nie zuvor hätte vorstellen können. Wir werden diesen rätselhaften Charakter entschlüsseln, herausfinden, was ihn antreibt, und erfahren, wie er zu dem Genie wird, das wir alle lieben.“

Der junge Sherlock wird mit acht Folgen auf Prime Video debütieren. Weitere Informationen finden Sie im Rückblick auf die besten Rollen von Robert Downey Jr., einschließlich seiner Sherlock Holmes Leistung.