Beim jüngsten Eröffnungskonzert für Die SingularitätAls Komponist Bear McCreary begann, Originalmusik für das Album zu schreiben, erlebte er einen Moment, der alles übertraf, was er sich je hätte vorstellen können. „Ich sagte dem Publikum: ‚Ich habe diesen Song geschrieben, als ich 15 Jahre alt war. Und damals saß ich vor meinem kleinen Yamaha-Keyboard und meinem Sequenzer und stellte mir vor, welche Art Gitarrist ich mir wünschen würde, um dieses Riff zu spielen, das ich gerade herausgefunden hatte. Und ich stelle ihn vor: Hier ist Slash.‘ Und Slash kommt auf die Bühne und beginnt mit diesem Song. Wenn das nicht die Erfüllung eines Traums ist, weiß ich nicht, was es ist.“

McCreary arbeitet seit Jahren als Komponist für Film und Fernsehen und hat unter anderem Battlestar GalacticaDie Gott des Krieges Spiele und Godzilla: König der Monster. Die Singularitätist für ihn jedoch eine Premiere: Ein unabhängig produziertes Konzeptalbum mit 25 Titeln, die eine kosmische Erzählung erschaffen, die sich über mehrere Realitäten erstreckt. Und um dies zu verwirklichen, hat er eine bemerkenswerte Liste von Künstlern zusammengebracht, darunter Serj Tankian, Rufus Wainwright, Corey Taylor, Jens Kidman, Joe Satriani, Scott Ian, Brendon Small, Steve Bartek, John Avila und, wie erwähnt, Slash.

Während McCreary mit der Arbeit an Die Singularität vor Jahrzehnten, erzählt er Folge erst vor Kurzem wurde ihm klar, dass das Album eine narrative Komponente haben könnte, „weil mein Gehirn vielleicht einfach so verdrahtet ist. Ich habe narrative Elemente in der Musik schon immer geliebt.“ Dann begann er mit Freunden aus der Comic-Welt zusammenzuarbeiten, wie den Autoren Kyle Higgins und Mat Groom, die mit ihm zusammenarbeiteten, um „die eigentliche Geschichte aus der Musik herauszuholen, was das genaue Gegenteil von dem ist, was ich seit 25 Jahren mache. Und das macht wirklich Spaß.“

McCreary sagt: „Es macht Spaß, sich vorzustellen, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, der jünger ist als ich und Die Singularität wie ich mich fühlte, als ich hörte Die Mauer und dann fand ich heraus, dass es einen Film darüber gab, und dann fand ich heraus, dass es eine Tour darüber gegeben hatte – ich habe diese Erfahrung zusammengesetzt, die Die Mauer das erfordert all diese verschiedenen Medien, damit man es vollständig versteht.“

Darüber hinaus wollte McCreary „dem Universum all die Inspiration zurückgeben, die ich von Pink Floyd, Queen und Guns N‘ Roses bekam, und dann, etwas später, von Muse, System of a Down, Slipknot, Strapping Young Lad, Meshuggah – das sind alles Bands und Künstler, die ich in meinem Kopf zu kombinieren begann und bei deren Anhören ich etwas wirklich Tiefgründiges empfand.“

McCreary produzierte Die Singularität unabhängig, denn „die kreative Kontrolle war für mich von größter Bedeutung. Ich wollte niemandem verpflichtet sein, der dann ein Mitspracherecht darüber hätte, wie es klingt oder was damit passiert.“ Im Grunde, sagt McCreary, „wurde diese Musik mit meiner anderen Musik finanziert.“