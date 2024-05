Mike Flanagan wird eine „radikale Neuinterpretation“ von Der Exorzist für Blumhouse.

Der Schöpfer beliebter Netflix-Horrorserien, darunter Mitternachtsmesse, Spuk in Hill HouseUnd Der Untergang des Hauses Usher wird „eine völlig neue Geschichte schreiben, Regie führen und produzieren, die in Der Exorzist Universum.“ In einer Pressemitteilung betont Blumhouse, dass der Film keine Fortsetzung des Films von 2023 ist. Der Exorzist: Gläubiger.

„Der Exorzist ist einer der Gründe, warum ich Filmemacher geworden bin, und es ist eine Ehre, die Chance zu haben, etwas Frisches, Mutiges und Furchterregendes in diesem Universum auszuprobieren“, sagte Flanagan in einer Erklärung. „Das Wiedersehen mit meinen Freunden bei Blumhouse, mit denen ich einige meiner Lieblingsarbeiten gemacht habe, macht das Ganze nur noch spannender.““