Das Hopscotch Music Festival in Raleigh, North Carolina, hat sein Lineup für 2024 bekannt gegeben, mit St. Vincent, Faye Webster und Waxahatchee an der Spitze des Programms.

Das vom 5. bis 7. September stattfindende Independent-Musikfestival präsentiert außerdem The Jesus Lizard, JPEGMAFIA, Snail Mail, BADBADNOTGOOD, Guided By Voices, The dBs, Wednesday, MJ Lenderman, Indigo De Souza, Chicano Batman, feeble little horse, Amen Dunes, Hovvdy, Boldy James, Wishy und mehr.

Holen Sie sich hier Hopscotch-Tickets

An drei Tagen bietet Hopscotch zwei Hauptbühnen in Raleighs City Plaza und Moore Square sowie eine Vielzahl von Clubshows in der ganzen Stadt. Unterdessen wird Joe Pera die Hopscotch-Comedybühne kuratieren, auf der mehrere aufstrebende Stand-up-Künstler auftreten.

Tickets für Hopscotch 2024, einschließlich dreitägiger GA- und VIP-Pässe, sind jetzt zum Kauf erhältlich.

