Willkommen zurück bei Crate Digging, unserem wiederkehrenden Feature, das in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben hervorbringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe testen sich DIIV gegenseitig mit einer Liste von 13 Alben, von denen sie glauben, dass ihre Bandkollegen sie wahrscheinlich hassen würden.

DIIV sind versiert in spielerischer Spannung. Es ist ein Hauptmerkmal von Frosch im kochenden Wasserihr grandioses neues Album, das zwischen verschwommener antikapitalistischer Wut und erschütternder Apathie schwankt.

Als Gruppe sind DIIV jedoch wenig überraschend entspannt. Von vier verschiedenen Accounts aus betrachtet bereitet sich die Band – bestehend aus Sänger und Gitarrist Cole Smith, Gitarrist Andrew Bailey, Bassist Colin Caulfield und Schlagzeuger Ben Newman – auf eine große Tour zur Unterstützung von Frosch im kochenden Wasser (Tickets gibt es hier) und versuchen, ihre letzten ruhigen Wochen angemessen auszukosten, bevor sie sich für eine weitere Runde wieder in den Tourbus quetschen.

„Wir haben sehr lange an diesem Album gearbeitet, daher ist es eine große Erleichterung, dass es nun herauskommt – aber es bedeutet auch, dass wir in eine Phase ganz anderer Arbeit übergehen müssen“, erzählt Newman. Folge„Es ist also beängstigend und aufregend.“

Für dieses Crate Digging haben DIIV beschlossen, sich gegenseitig mit Alben zu testen, von denen sie glauben, dass der Rest der Band sie wahrscheinlich hassen würde. Natürlich hassen nicht alle Bandmitglieder alle Alben – Newman schien die Mehrheit davon zu mögen. Aber es ist faszinierend zu sehen, was jedes Mitglied sowohl als geliebtes Album als auch als eines betrachtet, das schwer zu lieben ist. Einige dieser Alben sind nervig, ätzend, unzugänglich oder geradezu ernst – aber egal, wie sie klingen, die Mitglieder von DIIV lieben sie durch und durch.

Unten finden Sie die Liste der Alben, die jedes DIIV-Mitglied liebt und von denen es glaubt, dass ihre anderen Bandmitglieder sie wahrscheinlich hassen würden, darunter Royal Trux's BeschleunigerSublimes 40 Unzen in die Freiheitund Opeths Blackwater Park.