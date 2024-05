FX hat den offiziellen Trailer für Der Bär Staffel 3, Vorschau auf Carmys (Jeremy Allen White) Vision für das neue Restaurant. Sehen Sie sich unten den vollständigen Clip an.

Zu Beginn des Trailers holt Sydney (Ayo Edebiri) für Carmy einen Dämpfer aus, indem sie sich über seine Liste der „nicht verhandelbaren Dinge“ lustig macht, auf der das Überschreiten von Grenzen, die ständige Weiterentwicklung durch Kreativität und eine „lebhafte Zusammenarbeit“ stehen. In einem Ton, der, wie sie betont, kein Sarkasmus, sondern „bissig“ ist.

Dann erfahren wir, dass Carmy und Claire sich zerstritten haben, nachdem sie gesagt hatten, er könne „meine Zeit nicht verschwenden“ mit ihrer Beziehung. Die Spannung steigt weiter an, weil eine Partnerschaftsvereinbarung getroffen wird, falsche Schüsseln ausgesucht werden und Essen nicht Carmys Ansprüchen genügt.

Laut der offiziellen Beschreibung werden Carmy, Sydney und Richie (Ebon Moss-Bachrach) in Staffel 3 „alles tun, was nötig ist, um den Bären auf ein höheres Niveau zu bringen“, denn „Carmy strengt sich mehr an als je zuvor und verlangt Spitzenleistungen von seiner Crew, die ihr Bestes tut, um mit seiner Intensität mitzuhalten.“

„Ihr Streben nach kulinarischer Exzellenz wird die Crew auf ein neues Niveau heben und die Bindungen stärken, die das Restaurant zusammenhalten“, heißt es in der Logline weiter. „Wenn das Team größer wird, wird jedes Mitglied danach streben, in seiner Rolle ein höheres Serviceniveau zu erreichen. In der Gastronomie steht man nie auf festem Boden, und mit dieser sich ständig verändernden Landschaft kommen neue Herausforderungen und Chancen.“

Alle 10 Folgen von Der Bär Staffel 3 startet am 27. Juni auf Hulu.

Lesen Sie in der Zwischenzeit unsere Rezension zur Emmy-gekrönten zweiten Staffel und holen Sie alles auf Hulu nach (hier abonnieren).