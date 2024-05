Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Diese Woche gibt es einen kurzen Check-in mit den Mitgliedern von NewJeans zu ihrem neuesten Single-Album. Wie immer können Sie, falls Sie dies noch nicht getan haben, gerne meinen Begleit-Newsletter abonnieren, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

„Während dieses Prozesses fühlt es sich an, als wäre unsere Bindung als NewJeans noch stärker und enger geworden“, sagt Danielle von NewJeans, als sie über die Zusammenstellung ihres neuesten Single-Albums nachdenkt. Wie süß. Das Projekt konzentriert sich auf diesen Titelsong und enthält auch eine begleitende B-Seite, „Bubble Gum“.

Abgerundet durch die Bandkollegen Minji, Hanni, Haerin und Hyein haben NewJeans seit ihrem Debüt im Jahr 2022 einen der schnellsten Aufstiege in der K-Pop-Geschichte erlebt. Ihre sanfte, ansprechende Art von Y2k-inspirierter Musik hat ihnen geholfen, sich schnell in Südkorea und auf Märkten weit darüber hinaus zu etablieren. Ihr neues Single-Album ist die neueste Ergänzung ihres schillernden Kanons.

„Es ist ein Song, der sich intensiv und doch einfach anfühlt“, bemerkt Haerin. Der Refrain des Songs liegt in einer deutlich tieferen Stimmlage als einige der anderen Songs von NewJeans, aber die Energie bleibt dank des spritzigen Beats (und einer weiteren typischen, choreografielastigen Darbietung der Mädchen) hoch. „,How Sweet‘ strahlt ein lebendiges und funkelndes Gefühl aus, das lebhafte Farben in den Sinn bringt“, fährt Haerin fort.

„Ich persönlich denke Der Prinz von Bel-Air kommt mir in den Sinn“, sagt Hanni, deren Haare für dieses Musikvideo zu einem trendigen Bob geschnitten wurden. „Wir haben sowohl in die Choreografie als auch in die Outfits Hip-Hop-Elemente eingebaut, um eine energetischere Stimmung einzufangen“, bestätigt Minji.

Der Frühling geht gerade in den Sommer über und die Mitglieder von NewJeans bereiten sich auf ein offizielles Debüt in Japan vor (mit einem weiteren neuen Song, „Supernatural“), gefolgt von einem zweitägigen Konzert im Tokyo Dome. Für die Mitglieder kam „How Sweet“ in all seiner strahlenden, energiegeladenen Pracht genau zur richtigen Zeit. „Ich denke, es wäre großartig, „How Sweet“ an Tagen zu hören, an denen man die Sonne spüren kann!“, sagt Minji.

Die Mitglieder von NewJeans sind noch sehr, sehr jung – Hyein, der Abonnierenist derzeit 16 Jahre alt – aber sie arbeiten daran, sich mit jeder Veröffentlichung weiter zu verbessern, und zwar als Team. „Wir haben so viele Erinnerungen von den Proben bis zum Dreh des Musikvideos geschaffen, und ich denke jedes Mal daran, wenn ich das Lied singe“, erzählt Danielle. „Sowohl das Tanzen als auch das Singen waren keine einfachen Aufgaben und erforderten viel Überlegung und Anstrengung. Selbst jetzt habe ich das Gefühl, dass wir ständig darüber nachdenken, wie wir uns am besten und natürlichsten ausdrücken können.“

„Die Choreografie für den ‚How Sweet‘-Auftritt basierte auf Old-School-Hip-Hop, und eine der Bewegungen habe ich tatsächlich als Trainee gelernt“, fügt Hyein hinzu. „Sie heißt ‚Prep‘ und wird im Refrain des Songs verwendet. Ich weiß noch, dass es beim Üben schwer war, ein Gefühl dafür zu bekommen, weil es so eine einzigartige Bewegung ist.“

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „How Sweet“ an.

