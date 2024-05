Disney hat den Teaser-Trailer veröffentlicht für Vaiana 2 – Das große Abenteuer. Die animierte Fortsetzung, die am 27. November 2024 in die Kinos kommen soll, bringt Vaiana und Maui drei Jahre nach den Ereignissen des Originalfilms wieder zusammen, als sie sich auf „eine große neue Reise zusammen mit einer Crew ungewöhnlicher Seefahrer“ begeben.

Die Originalstars Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson kehren zurück und leihen Moana bzw. Maui ihre Stimmen, während die Fortsetzung Musik von Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foaʻi und Mark Mancina enthalten wird. Regie führten David Derrick Jr., Jason Hand und Dana Ledoux Miller.

Vaiana 2 – Das große Abenteuer wurde ursprünglich als Disney+-Serie angekündigt, aber nach der Rückkehr Bob Igers als Disney-Chef in die Kinos umgestaltet, in der Hoffnung, dass dies dem Kinogeschäft des Unternehmens Auftrieb verleihen würde.

Neben der animierten Fortsetzung ist auch ein Realfilm von Moana in Vorbereitung, in dem Johnson die Hauptrolle in der Rolle von Maui übernehmen wird. Der Kinostart ist für 2026 geplant.

Das erste Vaiana – Die wunderbare Welt der Liebe Der Film spielte an den Kinokassen weltweit fast 700 Millionen Dollar ein und wurde für zwei Oscars nominiert, darunter für den besten Animationsfilm und den besten Originalsong für „How Far I'll Go“.

