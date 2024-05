Der von der Kritik gefeierte britische Import Wir sind Lady Parts ist eine jener Shows, die einen sofort packen, sobald man ihr eine Chance gibt. Die Geschichte einer aufstrebenden rein muslimischen Frauen-Punkband ist süß, roh, kraftvoll und je nach Moment urkomisch und steckt voller Fantasie und großartiger Musik, dank der Schöpferin Nida Mansoor und einer brillanten Besetzung: Anjana Vasan als Leadgitarristin Amina, Sarah Kameela Impey als Bandgründerin/Leadsängerin Saira, Faith Omole als Bassistin Bisma, Juliette Motamed als Schlagzeugerin Ayesha und Lucie Shorthouse als Bandmanagerin Momtaz.

Die zweite Staffel, die jetzt auf Peacock gestreamt wird, bringt die Serie auf ein ganz neues Niveau – nicht nur, weil die Autorin/Aktivistin/Ikone Malala Yousafzai ein Gaststar ist. Für die Band Lady Parts ist es gelungen, ein gewisses Publikum zu finden, und sie stellt sich nun den Herausforderungen, die der Erfolg mit sich bringt.

„Das Schreiben der zweiten Staffel basierte stark auf Erfahrungen, die ich in meinem Autorenraum gemacht habe, und definitiv auf meinen frühen Erfahrungen in der Branche, als ich wirklich darum kämpfte, durchzubrechen, und ich das Gefühl hatte, dass der einzige Weg für mich darin bestand, Geschichten zu schreiben, die sich nicht wahr anfühlten, als wären sie mir treu, oder bei denen ich das Gefühl hatte, Kompromisse eingehen zu müssen“, erzählt Mansoor Folge. „Wir sind Lady Parts war mein sicherer Ort, um mich ehrlich auszudrücken, und deshalb fühlte ich mich in Staffel 2 ermutigt, dorthin zu gehen. Diese Erfahrungen kamen ganz sicher aus einer Wahrheit in meinem Autorenraum und aus meiner frühen Karriere.“

Die Show macht immer noch so viel Spaß, vor allem wenn es um die lebendigen Musiksequenzen geht, eine Mischung aus Originalmelodien und Coverversionen, die von den vier Hauptdarstellern gespielt werden. Jedes Mitglied der Damenteile Die Band verfügt über ein unterschiedliches Maß an Vertrautheit mit ihren Instrumenten und arbeitet intensiv mit dem Serienkomponisten Shez Manzoor zusammen.

„Seine Geduld ist unvergleichlich“, sagt Impey. „Als wir in der zweiten (Staffel) zur Musik kamen, weil wir weniger Zeit hatten und die Musik komplizierter war, war das für uns alle eine echte Herausforderung. Aber weil wir alle die Fähigkeiten der anderen kannten und wussten, wie wir lernen, gingen wir aufeinander zu und fragten: ‚Wie kommst du mit diesem Teil voran? Hast du damit Schwierigkeiten? Müssen wir langsamer machen?‘“

„Ja“, sagt Vasan. „Manchmal ist es so: ‚Ich kann diesen Teil körperlich eigentlich nicht machen, während ich die Zeile singe, also kannst du diese Hälfte der Zeile machen und ich mache mit bei …?‘ Wir waren sehr gut darin, uns gegenseitig zu helfen, die engen Ecken eines Liedes zu meistern.“