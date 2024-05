(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie Spoiler bis zum Finale der dritten Staffel von Hacks„Kugelsicher.“)

Als ich das erste Mal sah, Hacks Als ich das Finale der dritten Staffel sah, musste ich bei anderen Kritikerfreunden noch einmal nachfragen, ob es sich tatsächlich um die letzte Folge der Staffel handelte. Das lag daran, dass ich überrascht war, wie die Staffel mit einem echten Cliffhanger endete, als es um die explosive, aber fesselnde Beziehung zwischen der Stand-up-Comedy-Ikone Deborah Vance (Jean Smart) und der Autorin Ava Daniels (Hannah Einbinder) ging.

Staffel 3 verrät nicht sofort, welchen Weg sie zu ihrem endgültigen Abschluss nimmt: Als wir zu Beginn zum ersten Mal in das Leben von Deborah und Ava zurückkehren, ist ein Jahr seit ihrer „Trennung“ in Staffel 2 vergangen, und beide Frauen sind tatsächlich erfolgreich – Deborah sonnt sich im Erfolg, den sie mit ihrem bahnbrechenden Comedy-Special hatte, und Ava brilliert als Autorin/Produzentin für eine Show, die definitiv überhaupt nicht inspiriert ist von Letzte Woche heute Abend mit John Oliver(Außer dass der Moderator ein Brite mit braunem Haar ist und Ava Monologe über den Umweltkollaps und andere erbauliche Themen schreibt.)

Die Macher Lucia Aniello, Paul W. Downs und Jen Statsky wissen jedoch, dass die Stärke dieser Show darin liegt, dass die Hauptfiguren sich gegenseitig mit Spitzen bewerfen, und schnell findet sich Ava wieder in Deborahs Sphäre wieder und hilft dabei, ihre nächste Phase zu gestalten, die zu einem Versuch wird, eine Late-Night-Talkshow auf der Ebene von Die Tonight Show. Obwohl alles gegen sie spricht, ist Deborah als über 60-jährige Frau auf der Suche nach einem Job, den noch keine andere Frau auf Dauer innehatte, am Ende der Staffel tatsächlich erfolgreich – doch ihre Beziehung zu Ava wird dadurch noch komplizierter.

Es ist ein Cliffhanger, der sich dadurch auszeichnet, dass er sich so stark auf die größten Schwächen seiner beiden Charaktere konzentriert, die sich ähnlicher sind, als sie zugeben möchten. Zumindest, wenn es um ihre Fähigkeit geht, rücksichtslos zu sein: Deborah belügt Ava, ihr den Job als Chefautorin der neuen Show zu geben, weil Deborah nicht bereit ist, Ava eine Chance zu geben. Ava reagiert, indem sie Deborah buchstäblich erpresst, ihr die Rolle zu geben. (Wieder eine mächtige Frau lernt nicht aus Olivia Popes Fehlern – es gibt stets Konsequenzen, wenn man mit Tony Goldwyn schläft.)

In der letzten Szene der dritten Staffel Hacks baut eine neue Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern auf und bietet ihnen ein neues Schlachtfeld. Während das Finale der zweiten Staffel deutlich vager wirkte, was die weitere Entwicklung der Charaktere angeht, weist Staffel 4 einen klaren Weg und gewährt dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen von Deborahs neuer Show.

Als Die Larry Sanders Show sechs Staffeln lang auf HBO bewiesen, dass dies eine Welt voller komödiantischem Potenzial ist, was die Bestätigung vom 30. Mai, dass die Serie für eine vierte Staffel verlängert wurde, umso spannender macht. In einer Zeit, in der Shows Schwierigkeiten haben, verlängert zu werden, sogar eine vierte Staffel (googeln Sie „dritte und letzte Staffel“, um herauszufinden, wie viele aktuelle Serien abrupt endeten, bevor dieser Meilenstein erreicht wurde), ist es aufregend, ein Finale zu sehen, das auf den Einsätzen von drei Staffeln aufbaut und dennoch die Bühne für mehr bereitet.

Es ist wahrscheinlich zu viel verlangt, dass Hacks wird so lange dauern wie Larry Sanders tat, angesichts des heutigen Ökosystems. Aber was das Finale der dritten Staffel zeigt, ist die Fähigkeit der Autoren, neue Wege zu finden, um diese Menschen und ihre komplizierten Dynamiken zu erkunden. Es gibt vielleicht Akteure, deren Handlungsstränge ein natürliches Ende hätten erreichen können: Carl Clemons-Hopkins zum Beispiel war immer eine wunderbare Präsenz in der Serie, aber da Marcus eine neue Rolle außerhalb von Deborahs Schatten bei QVC annimmt, könnte er in Zukunft besser als wiederkehrender Charakter geeignet sein. Aber die Serie findet immer wieder Möglichkeiten, uns zu überraschen.

Und ehrlich gesagt ist es genau das, was wir verlieren, wenn Serien nicht über die dritte Staffel hinauskommen – die Möglichkeit, die Charaktere im Laufe der Jahre wachsen und sich verändern zu sehen. Hier liegt die wahre Stärke des Fernsehens, denn das Format ermöglicht es sowohl der Serie selbst als auch den beteiligten Personen, sich weiterzuentwickeln. So viele große Kultserien kamen erst mit Staffel 3 richtig in Fahrt, und die herausragenden Staffeln 4 machten den Deal perfekt: Game of Thrones, Akte X, Buffy – Im Bann der Dämonen, 30 Felsen… Stellen Sie sich vor, was für großartige Filme wir verloren hätten, wenn sie vor Staffel 5 geendet hätten. (Ja, vielleicht Throne hätte enden sollen wenig früher, aber das ist kein Problem, über das sich heutzutage so viele Shows Sorgen machen müssen.)

Also, ein Hoch auf Hacks an einer fantastischen dritten Staffel. (J. Cameron-Smith! The Roast of Deborah Vance! „Ich habe die Witze in Comic Sans geschrieben, damit Sie wissen, dass sie lustig sein sollen.“) Auch wenn die Serie letztlich vielleicht nicht so viele Staffeln laufen wird wie die Serie mit den Drachen, hat sie definitiv das Zeug dazu.

Hacks Die Staffeln 1–3 werden jetzt auf Max gestreamt.