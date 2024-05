Track by Track ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute analysiert Arooj Aftab ihr zweites Album, Nachtherrschaft.

In neun Songs lässt Arooj Aftab auf ihrem neuen Album die Nacht lebendig werden. Alles, was nach Einbruch der Dunkelheit passiert, steht im Mittelpunkt Nachtherrschaftheute bei Verve Records erschienen; der vollständige Nachfolger ihres Projekts von 2021, Vipernprinzeröffnet der pakistanische Alt-Jazz-Künstler eine neue Welt voller Reichtümer.

„Es braucht Zeit, eine Geschichte mit mehr Elementen als nur Worten zu erzählen“, sagt Aftab. Die Songs auf Nachtherrschaft Die Stücke dauern oft mehr als fünf oder sechs Minuten, wobei ihr Gesang zwischen den satten Instrumentalstücken hindurchschwebt. Sie versteht die Macht, die man hat, wenn man sich Zeit lässt, und die Wirkung ist mitreißend.

Zuhören Nachtherrschaft und lesen Sie weiter, um Arooj Aftabs Analyse der LP mit Einblicken in jeden einzelnen Titel zu erfahren.

„Aey Nehin“:

Ich war in meinem Hotelzimmer auf Tour und scrollte durch Instagram, als ich auf ein Video meiner Freundin, der pakistanischen Schauspielerin und selbsternannten unernsthaften Dichterin Yasra Rizvi, stieß, die den Text von „Aey Nehin“ auf ihre sehr charmante und dramatische Art rezitierte. Das war ihr neuestes Werk. Ich verliebte mich sofort in die Verspieltheit und Aufrichtigkeit der Worte: sich fragen, wo der Geliebte ist, warum er noch nicht angekommen ist, verschiedene Szenarien darüber spekulieren, was ihm passiert sein könnte. Musikalisch ist es meiner Meinung nach der abenteuerlichste Track auf dem Album.

Ich habe Schichten von Gyan Riley auf Nylonsaitengitarre arrangiert, ein paar Schichten von Kaki King auf Stahlsaiten, Maeve auf der Harfe geloopt und gehackt und dann noch etwas – fast 75 Schlagzeugstämme – und dann natürlich den treibenden, mitreißenden Kontrabasspart von Petros Klampanis. Ich habe auch meinen eigenen Gesang verdoppelt, einige wirklich verrückte Harmonien gemacht und um dem Ganzen noch etwas mehr Glanz zu verleihen, habe ich ohrenbetäubende Donnerschläge eingeworfen. Es ist mein Lieblingsstück auf der Platte. Es klingt, als wäre ihr Liebhaber auf dem Weg hierher in ein nächtliches Gewitter geraten, oder er wird von einem großen Gewitter überrascht, wenn er endlich bei ihr ankommt.