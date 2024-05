Bill Skarsgård ist zurück, um als Clown Pennywise weitere Spukereien zu erleben. Der Schauspieler ist offiziell in Max‘ neuer Prequel-Serie eingestiegen Willkommen in Derryin der er die Rolle aus den Filmen von 2017 wieder aufnimmt Es Und Es: Kapitel 2.

Per Frist, Willkommen in Derry soll 2025 in die Kinos kommen und bei Max landen. Die Prequel-Serie spielt in den 1960er Jahren vor den Ereignissen des Films und erzählt die Entstehungsgeschichte des Clowns Pennywise, der die Stadt Derry jahrzehntelang terrorisieren sollte.

Skarsgård schließt sich den bereits zuvor angekündigten Darstellern Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk und James Remar an. Neben seiner Fortsetzung seiner Zusammenarbeit mit Stephen King-Material nach der Hauptrolle in Schloss Rock Von 2018 bis 2019 arbeitet Skarsgård wieder mit Andy Muschietti zusammen, der beide Filme inszenierte. Es Filme, sowie die Produzenten Barbara Muschietti und Jason Fuchs. Produziert wird die Serie von Warner Bros. Television.

Max bestellte ursprünglich Willkommen in Derry zur Serie im Februar 2023. Über die neue Serie sagten die Muschiettis in einer Erklärung: „Als Teenager lasen wir abwechselnd Kapitel von Stephen Kings Es bis das dicke Taschenbuch in Stücke zerfiel. Es ist eine epische Geschichte, die eine Vielzahl von Inhalten enthält, weit über das hinaus, was wir in unseren Es Filme. Wir können es kaum erwarten, die Tiefe von Steves Roman mit all seinem Herz, Humor, Menschlichkeit und Horror zu teilen.“

Bill Skarsgård hat ein arbeitsreiches Jahr in Sachen Horror und Dark Fantasy vor sich – er wird Headliner des kommenden Remakes von Nosferatu als der gruselige Graf Orlok und wird neben FKA Twigs in der neuen Adaption von Die Krähe. Skarsgård hat auch gerade in dem postapokalyptischen Actionfilm mitgespielt, Junge tötet Welt.