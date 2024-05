Eine Prequel-Serie zu Zack Snyders historischem Epos aus dem Jahr 2006 300 befindet sich bei Warner Bros. Television in der frühen Entwicklungsphase, berichtet Vielfalt.

Die Einzelheiten der Handlung werden derzeit noch ausgearbeitet. Vielfalt hat erfahren, dass die Show vor dem Film spielen wird, der eine fiktionalisierte Nacherzählung der Schlacht bei den Thermopylen während der Perserkriege ist.

Snyder, der Regie führte und Co-Autor war 300ist in Gesprächen, um gemeinsam mit seiner Frau Deborah Snyder Regie zu führen und als ausführender Produzent für die Produktion von Stone Quarry zu fungieren. Bisher steht noch kein Autor für das Projekt fest.

300 Möglicherweise könnten auch die Produzenten Gianni Nunnari, Mark Canton und Bernie Goldmann zurückkehren.

Basierend auf dem gleichnamigen Graphic Novel von Frank Miller und Lynn Varley. 300 dreht sich um Gerard Butlers König Leonidas, der eine zahlenmäßig weit unterlegene Streitmacht von 300 Spartanern in die Schlacht gegen die 300.000 Mann starke Armee des persischen Königs Xerxes I. (Rodrigo Santoro) führt. In dem Film spielten auch Lena Headey, David Wenham und Dominic West mit.

Ein kommerzieller Erfolg, 300 spielte weltweit mehr als 450 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, bei einem Budget von 65 Millionen Dollar. Eine Fortsetzung mit dem Titel 300: Aufstieg eines Königreichs wurde 2014 veröffentlicht.